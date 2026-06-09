Poteglo se pitanje Majinog morala, Janjuš otkrio kako vidi njeno emotivno stanje: Sebe u životu nikada nije cenila! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija “Pretres nedelje” sa Milanom Miloševićem, voditelj je dao reč Dači Virijeviću.

- Ivan je rekao: ,,Maji je ovo sve posao i vrlo dobro razumem šta ona radi''. Ivan je meni rekao da ga je Asmin čačnuo, da to što mu je Asmin rekao da mu se to nije svidelo. Ivan je meni rekao da vidi da ga Asmin provlači na negativan način. Ivan je rekao: ,, Ja da napadam Asmina, ja bih ga diskvalifikovao''. - rekao je Dača.

- Ako Asmin bude skočio na mene ja vrlo dobro znam šta ću - rekao je Ivan.

- Asminu treba Ivan jer blati Staniju i zato on ćuti. Ivan misli upravo sve što je rekao. Majo ti odlično znaš šta je Ivan rekao. Maji tada nije bilo dobro i ne želi da ulazi u sukobe sa tobom - rekao je Dača.

- Ja se ne plašim Ivana , Bebice nit tebe. Ti si za mene najveća p*čka ako misliš da je Maja k*rva - rekao je Asmin.

- Nije on rekao da je Maja k*rva - rekao je Dača.

- Ne mislim da to Ivan misli. - rekao je Asmin.

- Ja ne mislim, niti sam ikada mislio da je Maja Marinković ku*va - rekao je Ivan.

- Ja ne ponavljam 20 puta, rekao sam u subotu i večeras. Maja nije k*rva niti mislim da je Majin posao da se j*be i da širi noge. Ja mislim da Maja smatra svako svoje učešće da je nezadovoljna ako ne uđe u vezu - rekao je Ivan.

- Pokazao je da Asmin ne može da mu se suprotstavi jer je Ivan njegov potron i savetodavac. Ivan je rekao da je Maja k*rva i da širi noge - rekao je Uroš.

- Ivan ne zastupa ničije stavove. Ivan ne napada Staniju zbog Maje i Asmina. Meni se Asmin ne zamera. Ja nemam sukob sa Aneli i Stanijom zbog Asmina nego zbog sebe - dodao je Ivan.

- ja vidim da ljudi ne poznaju Maju Marinković. Ona je najnestabilnija osoba. Maja koliko god partnera da je imala volela su je tri čoveka: ja, Filip Car i Asmin. Ja mislim da ju je Asmin zavoleo. Ja tako smatram. Ovo što je Ivan rekao tako je Milena rekla neki dan da Maja zna šta radi. Pošto Maja zna šta radi to znači da ti radiš sve ovo zbog rijalitija, da znaš zašto ulaziš u veze. Majo da li si ti to čula? To je slično povezano. Za mene Maja nije k*rva. Maja ne zna da voli, najnestabilnija osoba koju sam upozano, ne znaš da ceniš sebe. Sebe u životu nisi cenila. Ti ne bi ulazila u veze svake godine, to su bezveze veze. Nikada te pare nisu privlačile, ti imaš samo poremećaj se*sualnog odnosa, ne znam da li se to kaže nimfomanija, ali ti moraš da imaš muškarca. - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović