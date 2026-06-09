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Milanu Miloševiću pukao film: Kačavendu saterao u ćoška i raskrinkao njene laži, Maja saznala šta joj priča iza leđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" otkrio je da Milena Kačavenda ne iznosi za crnim stolom priču koju je u "Šiša baru" govorila o Maji Marinković.

- Ti si jedno g*vno i smeće. Ja sam rekla šta sam rekla i naravno da mi p*šite k*rac - govorio je Janjuš.

- Dača je rekao da si za Asmina rekao da je blam - dodao je voditelj.

- Svi koji su bili u bazenu su mi blam, šta je problem? Svi koji su bili u bazenu su mi blam - govorio je Janjuš-

- Oni su toliko jadni i ostrašćeni i hoće da izazivaju sukob. Asmin je trebalo tu noć da reaguje na Ivana, ali neće jer sa njim ne može da izađe na kraj i treba mu. Moje mišljenje je da Maja zna šta radi i da se ona i ja sporazumevamo očima - govorila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kačavenda je ozbiljan lažov i sinoć je rekla da joj Maja non stop daje znak očima da joj je dosta svega i da jedva čeka kraj, a sad kažeš da se sporazumevate. Ti si pričala o Asminu, Maji i njihovoj vezi. Ovo što ja pričam tako je - govorio je Milan Milošević.

- Ja mislim da Maja zna šta radi - dodala je Milena.

- To znači da Maja igra rijaliti i da joj je Asmin rijaliti. Reci joj da misliš da je lažna i da igra rijaliti sa Asminom - umešala se Matora.

- Ja sam i njemu rekla da jedva čekam kraj. Nisam dala nikakav znak. Ona je 100 puta rekla da on nije on za mene - pirčala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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