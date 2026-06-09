Užasne tvrdnje.
Milena Kačavenda žalila se Goci Džehverović da iz ormara Bore Santane dopiru neprijatni mirisi, kao i da se ne tušira.
- Ono je horor, ceo garderobar nam smrdi na njegove stvari - rekla je Kačavenda.
- Nema ko da mu pere - bila je zbunjana Goca.
- Pa ko meni pere? On se ni ne tušira, nego se okupa u bazenu. To je ne daj Bože nikome - rekla je Kačavenda.
- To je ružno da se priča, to je moj drug - pobunila se Todićka.
- Pa poteraj ga onda malo ako ti je drug - rekla je Džehva.
- Uđi u garderober, samo stani pored njega tamo - rekla je Kačavenda.
Autor: Pink.rs