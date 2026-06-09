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Ceo garderober nam SMRDI na njegove stvari, NE TUŠIRA SE, samo se kupa u bazenu! Učesnica tvrdi da Bora Santana širi neprijatne mirise po 'Eliti'! SKANDAL! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Užasne tvrdnje.

Milena Kačavenda žalila se Goci Džehverović da iz ormara Bore Santane dopiru neprijatni mirisi, kao i da se ne tušira.

- Ono je horor, ceo garderobar nam smrdi na njegove stvari - rekla je Kačavenda.

- Nema ko da mu pere - bila je zbunjana Goca.

- Pa ko meni pere? On se ni ne tušira, nego se okupa u bazenu. To je ne daj Bože nikome - rekla je Kačavenda.

- To je ružno da se priča, to je moj drug - pobunila se Todićka.

- Pa poteraj ga onda malo ako ti je drug - rekla je Džehva.

- Uđi u garderober, samo stani pored njega tamo - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

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