VIDELA SAM SVOJIM OČIMA, POLJUBIO TE JE: Matora tvrdi da je Bora prešao granicu prijateljstva sa Urošem, Santana negirao njene navode, pa napravio PERFORMANS SA STANIĆEM! (VIDEO)

Šok tvrdnje!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu u emisiji ''Pretres nedelje'' koja se ticala sukoba Jovane Tomić Matore i Bore Santane.

- Ja sam videla da te je Uroš poljubio u usta. Ono ležanje sa njim ukrevetu, mazio te je nogom. Posle smo ti krivi Miki i ja...ne, sam si kriv. Ljudi, mene je sramota ponašanja ovog čoveka - kazala je Matora.

- Da li je ovo eskalirala vaša netrpeljivost? - upitao je voditelj.

- Ma, Milane, jeste. Mnoge porodice su plakale zbog Matore - dodao je Bora.

- Ne, nije tako. Mene su sve majke mojih bivših devojaka prihvatile, da se razumemo - kazala je Matora.

- Što ti pričaš ljudima Uroše ovde da si zaljubljen u mene? - upitao je Bora.

- Bio sam zaljubljen, više nisam - rekao je Uroš.

- Dragana, ti ne praštaš Bori, je l' tako? - upitao je voditelj.

- Da, tako je. Bora je veoma sujetan. Komentariše odnos Matore i mene, govori da je odvratan, a dozvoljava Uroš da ga didiruje. Rekla sam mu sve u lice što sam imala o njemu, bez suzdržavanja - kazala je Dragana.

- Sa Urošem ništa nemam, nikada nisam ni imao. Ovo govore učesnici koji me ne vole. Ja se neću truditi da negiram - kazao je Bora i zaplesao sa Urošem.

Autor: S.Z.