AKTUELNO

Zadruga

VIDELA SAM SVOJIM OČIMA, POLJUBIO TE JE: Matora tvrdi da je Bora prešao granicu prijateljstva sa Urošem, Santana negirao njene navode, pa napravio PERFORMANS SA STANIĆEM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok tvrdnje!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu u emisiji ''Pretres nedelje'' koja se ticala sukoba Jovane Tomić Matore i Bore Santane.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam videla da te je Uroš poljubio u usta. Ono ležanje sa njim ukrevetu, mazio te je nogom. Posle smo ti krivi Miki i ja...ne, sam si kriv. Ljudi, mene je sramota ponašanja ovog čoveka - kazala je Matora.

- Da li je ovo eskalirala vaša netrpeljivost? - upitao je voditelj.

- Ma, Milane, jeste. Mnoge porodice su plakale zbog Matore - dodao je Bora.

- Ne, nije tako. Mene su sve majke mojih bivših devojaka prihvatile, da se razumemo - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što ti pričaš ljudima Uroše ovde da si zaljubljen u mene? - upitao je Bora.

- Bio sam zaljubljen, više nisam - rekao je Uroš.

- Dragana, ti ne praštaš Bori, je l' tako? - upitao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, tako je. Bora je veoma sujetan. Komentariše odnos Matore i mene, govori da je odvratan, a dozvoljava Uroš da ga didiruje. Rekla sam mu sve u lice što sam imala o njemu, bez suzdržavanja - kazala je Dragana.

- Sa Urošem ništa nemam, nikada nisam ni imao. Ovo govore učesnici koji me ne vole. Ja se neću truditi da negiram - kazao je Bora i zaplesao sa Urošem.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

MI SMO PRIJATELJI BEZ POVLASTICA: Vanja ponovo negira da je prešla granicu bliskosti sa Bobancem, pa se ogradila od prijateljstva sa Žanom! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Dača tvrdi da je Luka zaboravio na Aneli, uveren da je neka od ovih učesnica osvojila NJEGOVO SRCE! (VIDEO)

Domaći

'DOBIJALA SAM MONSTRUOZNE PORUKE...' Ivana Šašić otkrila da je Aca Bulić SPONZORISAO Anu Ćurčić, progovorila o JEZIVIM pretnjama, pa odbranila Kačaven

Zadruga

NIJE MU POŠLO ZA RUKOM! Bora pokušao da spusti loptu sa Anastasijom, pa dobio HLADAN TUŠ: MRZIM TE IZ DNA DUŠE, NE MOGU DA TE GLEDAM! (VIDEO)

Zadruga

Kuka na sav glas! Dejan roni suze, ne može da dođe sebi zbog odnosa sa Stanićem: Ne mogu sebi da oprostim što sam poljubio muškarca! (VIDEO)

Farma

Jakšićeva provozala Božu kroz sve brzine: Iznela ŠOK detalje njegovog privatnog života, pa pomenula AFERU sa Urošem Stanićem (VIDEO)