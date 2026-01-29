MI SMO PRIJATELJI BEZ POVLASTICA: Vanja ponovo negira da je prešla granicu bliskosti sa Bobancem, pa se ogradila od prijateljstva sa Žanom! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš to što te Vanja napada, a skinula je Bobanca Žani? - glasila je pitanje.

- Ona nema pravo da komentariše. Ona je loša osoba. Nadam se da je Žana uvidela da joj Vanja kakva je Vanja osoba - kazala je Vanja.

- Aneli je mene vređala jer sam je prokomentarisala, pa me je nazvala plastikom. Aneli je pokazala da nema prijateljice, svakoj bi skinula momka. Bobanac je moj prijatelj bez povlastica. Sa njim nikada ništa nisam imala. Žana nije moja najbolja prijateljica, ona se sama ogradila od mene. Bobanac je moj prijatelj, sa njim napolju svaki dan pijem kafu - rekla je Vanja.

Autor: S.Z.