Žanu ne podnosi njegova devojka: Vanja uzvraća udarac, otkrila sve o odnosu sa Bobancem! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Vanju Živić kako bi otkrila kako je došlo do sukoba sa Žanom Omnijom na "Elitoviziji".

- Kako Žana to može da zna? Odakle njoj ta ideja? Njegova devojka Žanu ne može da smisli organiski i nikad nisu imali bliski kontakt. Ja nisam ni čula šta je ona rekla, meni je Milena rekla da je jedino zajedničko što imamo njen bivši muž - govorila je Vanja.

- Što si mislila kad si rekla da ona priča o sebi šta je radila? - pitao je Milan.

- Ja sam rekla da možda priča iz svogt iskustva šta je radila sa prijateljima. Sad i ja aludiram, a ako dođe do situacije mogu da tvrdim. Ovo što ona priča traje godinama, bilo je i u sedmici. Kad sam ulazila ovde mi smo se normalno čule i ne znam šta je moglo da se desi u međuvremenu. Meni je bilo nebulozno kad sam izašla i kad sam videla da se žena nije javila. Ovo se nebuloze i to nema veze sa mozgom. Ona je rekla da mene ne smatra prijateljicom. Mi smo i pre tri godine rekli da ona lupa glopsti, sedeli smo na kafi i priča je prošla kao da ništa nije bilo - nastavila je Vanja.

- Ti znaš da ona ne priča sa Bobancom? - pitao je voditelj.

- Znam da nisi pričali mesec dana i zato sam pomislila da možda hoće nešto zbog njegove devojke. On je u vezi sa tom devojkom osam ili devet godina i ta devojka ne podnosi Žanu... Ne podnosi ona baš ni mene, ali smo par puta popile kafu i zna da sam ja njegova najbolja drugarica, kao što moj bivši dečko zna da je on moj najbolji drug. Ja se ne krijem nigde, pijemo kafu svaki dan, pijeko kafu sa mojim bivšim, sa Žanom. Nije mi ovo kao da sam čula ne znam šta i ništa mi nije novo - govorila je Vanja.

Autor: A. Nikolić