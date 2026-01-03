To što ja volim nikad se smiriti neće: Maja otkrila kakvog muškarca će birati za brak! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Maja Marinković i Zorica Marković pričale su o nevernim muškarcima i odnosima u braku.

- Meni Taki kaže da mene niko neće da trpi, ja sam toga svesna. Neke stvari mogu da se tolerišu - govorila je Maja.

- Za život u dvoje mora - rekla je Zorica.

- Ja volim ludake i totalne budale, ali bih za brak našla drugačiji tip, a ne taj profil koji volim. To što ja volim to se nikad smiriti neće. Ja ne varam u vezi, ali ako osetim... - govorila je Maja.

- Muški Strelčevi su najveći manipulatori, možda ga Zoka zna. K*rvar kakvog nema - govorila je Maja.

- Imam druga, u pravu si sad se setih. Žena mu je prelepa, a to radi suptilno - dodala je Zorica.

- Nema pravila, možeš da si najjača riba na svetu, ali džaba - rekla je Maja.

Autor: A. Nikolić