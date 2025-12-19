AKTUELNO

Zadruga

Ko će njega sutra takvog hteti? Aneli besna kao ris na Alibabu, pod hitno zahteva njegovu promenu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Danas je Asmin rekao da ga kao žena ne zanimaš i da možeš samo pijanog da ga koristiš - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- On se trudi sve više da me povredi, ništa novo. Ja sam očekivala to. Lagala bih kad bih rekla da me mrzi. Kako sam ja mogla unoštiti njegovu vezu, on je sve uništio sam. On je uništio mene. Neka se izjasni sad šta misli o ovome. Meni materijalna korist ne treba, znate koliko sam novca ovde zaradila. Ja sve u životu imam i tek ću imati. Ja nisam materijalista i nisam neko ko ima novac. On odlično zna moj karakter - rekla je Aneli.

- Ti bi potražila alimentaciju, a to do sad nisi uradila? - pitao je Darko.

- Nisam, i da nisam imala ne bih. Meni ne treba njegovih 500 evra, ne treba mi! - rekla je Aneli.

- Šta je od svega što se između vas dešavalo istina, a šta laž? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teško pitanje, jer šta god da kažem on će doći ovde i reći da je laž. Ko će njega sutra takvog hteti kad ide kod Maje, pa kod Todićke... On treba da me gleda kao malo vode na dlanu, kao da gledam i ja njega. On meni nije svako. On je neko sa kim se nadam da će moje dete ponovo provoditi vreme - rekla je Aneli.

- U šta si verovala sve ovo vreme i šta si mislila kakav će biti vaš odnos? - pitao je Darko.

- Dobar. Mislila sam da će stati uz mene za neke stvari. Sad obojica ćute, a ja najogra i grbava. On i ja osećamo isto, ništa drugačije nisam Dači rekla - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

