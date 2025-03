Unakazila je u jednom dahu: Sanja Grujić uzvraća udarac Eni Čolić, nakon ovoga će nastati još veći karambol (VIDEO)

Razvezala jezik u svom stilu!

Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza u radio-emisiji "Amnezija" ugostili su Sanju Grujić koja je odmah odgovorila na prozivke Ene Čolić.

- Moram da se izvinim svojoj majci jer ova bića uzimaju njeno ime u usta i pričaju da je vračara. Mislim da je ovo velika sramota. Za ceo naš grad ona je svetica, hranila je koga je stigla i tuđu decu gledala kao svoju, žene joj ostavljaju ključeve kad idu u inostranstvo. Ima dušu kao more. Mislim da bi se svako rasplakao na one reči ko je zna. Ono sinoć je Enina sarmota, sigurno se srame njeni šta su odgajili, ako su znali onda im je drago jer je ovde. Ona sama sebi skače u stomak jer vređa roditelje i decu. Ako je mentalno i duševno bolesna onda joj je sve oprošteno, a ako je zdrava to je za osudu celog sveta. Ne bih mogla mirno da spavam da znam da nečije dete lije suze zbog mojih reči ili da se roditelji osećaju povređeno. Ja samo komentartarišem dešavanje ovde. Njihov odnos nisam mogla da ispratim. Ena zna mišljenje o njoj, bila sam gledalac i nije se promenilo. Samo bezosećajni mogu da vređaju tuđe porodice. Što se tiče uvreda za mog momka on nije omađijan. Zaljubio se u mene zbog mojih kvaliteta kao i ja u njega. To što ga naziva džukelom, to je njena sramota - pričala je Sanja, pa dodala:

- Ja sam bila učesnik Zadruge pet i šest i sve što je moglo da izađe o meni izašlo je. Živeo je sa mnom u mom gradu, nisam ga držala zaključanog, kretao se, upoznao moju porodicu, drugove i drugarice i samo reči hvale je mogao da čuje. Sve što je video može da bude ponosan, a nikako da se srami. Ena verovatno u Marku vidi psa i džukelu jer nikad nije imala nekog ko je veran i voli, zato su je ovakvi odnosi. Nije navikla na ljubav i poštovanje, nego da ima skandalozne veze. Ja bih samo da razgraničim ljudima da je Filip Car bio u "Zadruzi 5" i da tad Marka nisam poznavala. Kad bih gledala sa kim su spavali ne bi im bilo dobro. Čovek se ostvario kao otac, verovatno ima partnerku, a da se nešto nameće stalno je degutantno i želim da se ogradim od toga i kažem da nemam zlu krv. To je deo prošlosti. Majka, ne nerviraj se, bitno je ko sam ja. Za dobrim konjem se diže prašina - nastavila je ona.

