OBOJE SMO KRIVI: Anđelo progovorio o dopisivanju sa Milicom Veličković, otkrio kako je sve počelo, pa ostavio Terzu bez reči nakon priznanja: KRENULI SMO DA SE... (VIDEO)

Naredno pitanje tokom Igre istine, Zorica Marković je rešila da postavi Borislavu Terziću Terzi, kako bi on prokomentarisao tajno dopisivanje Anđela Rankovića i Milice Veličković.

- Kako sad gledaš na priču između Anđela i Milice Veličković? - upitala je Zorica.

- Nisam to očekivao od njega, iskreno. To me je od njega veoma razočaralo. On je za mene ljiga ako je to istina, to sam rekao onda kada je tek krenula priča o tome. On je prvo negirao da su postojale poruke, a onda me je zamolio da prošetamo, pa mi je rekao da se dopisivali jesu, ali da se nisu videli. Da se razumemo, mene ne zanima Milica u emotivnom smislu, ali da se zna, ja sa tom ženom imam dete. Anđelo, kako je teklo vaše dopisivanje? - upitao je Terza.

- Ja sam joj se normalno javio, podršku sam joj dao kad joj je bilo teško, a onda je kenuo neko cimanje. Negde, u svemu tome, ja mislim da sam donekle imao kočnicu, kao i Milica, jer smo izbegli da se vidimo. Miličina krivica nije veća, oboje smo krivi - rekao je Anđela.

- Ne može ni ona da prihvati da se dopisuje sa njim, jer je pre svega bila tužna, mene napadala za sve, on je moj drug i nije smeo njoj da piše - rekao je Terza.

Autor: S.Z.