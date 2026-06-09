Ne zaustavljaju se: Viktor otpisao Minu za sva vremena, ona na korak do novog sloma živaca! (VIDEO)

Haos!

Tokom "Igre istine" nastavila se rasprava Mine Vrbaški i Viktora.

- Ti se ljubiš sa mnom, a za stolom pričaš da sam psihopata - rekla je Mina.

- Ti mene provociraš kad vidiš da sam u crvenom. Neću da kažem da me mrziš, ali mislim da ti je napunjena glava. Ti si posle svega rekao da sam u odnosu sa tobom samo da bih te j*bao i da nisam iskren prema tebi. Ja mislim da si me lagala stvari jer te je boleo k*rac, kao što te boli i sad. Imam pitanje za Miću, da li možeš da prokomentarišeš ponašanje njeno od juče, a danas mi šalje papiriće? - govorio je Viktor.

- Vi ne želite da budete zajedno, a optužujete ko je kome prvi prišao. Da li ti želiš da budeš sa njom u bilo kakvom odnosu? - rekao je Mića.

- Nikakvom - odgovorio je Viktor.

- Ako želiš prekid moraš da prekineš bilo kakav odnos sa njom. Ti treba da kažeš: "J*bala ti ceduljica mater" i da je baciš, a ne da uzimeš. Ona ne treba da postoji za tebe, a ona neka plače, skače u jezero i šta god neka radi - govorio je Mića.

- On govori da ja njega hoću da diskvalifikujem, a nikad ne dođe kod mene kad se ja razludim - dodala je Mina.

- Treba sa njom svaki odos da prekineš i duboko da te boli k*rac sa kim se ona druži. Ako nije tako ispada da nećeš vezu, ali da hoćeš da je kontrolišeš i to je jako ružno sa tvoje strane - pričao je Lepi Mića.

Autor: A. Nikolić