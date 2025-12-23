Tvoja volja za se*som se graniči sa ludilom! Takmičari ismevaju Anitu i Luku zbog intimnih odnosa, Filip otpisao Luku za sva vremena: Nismo ni slavu čestitali... (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Miloševiuć podigao je Anitu Stanojlović kako bi sa njom porazgovarao o Luki Vujoviću i Filipu Đukiću.

- Nikome nije jasno da li je Filipova reakcija zapravo njegova emocija prema tebi ili je stvarno pogođen - rekao je Milan.

- Ne mislim da je preterano krivo ni Luki ni Filipu, ali mislim da će se pomiriti. Mene ne interesuju loši komentari, pa i u sedmici su nam pričali. Mislim da je Luka prošao i mnogo gore komentare ovde - rekla je Anita.

- Ovo je kao kad klinac nađe matorku da je je*e. Ovo pokazuje njegovo lice. Neću da te nazovem nimfomanskom, ali tvoja volja za se*som se graniči sa ludilom. Luka je lud za pi*kom. Meni je super da se je*ete više puta dnevno. Od mene imaju podršku apsolutnu - rekao je Ivan.

- Nismo imali vipe puta dnevno, jutros da - rekao je Luka.

- Njemu smeta što je ona pričala sa Filipom - rekao je Milan.

- I treba da mu smeta - rekao je Mića,

- Bila je scena nje i Viktora iz Paba - rekao je Milan.

- Sve je tako bilo. Smatram da nema potrebe da Anita ima komunikaciju sa Filipom i normalno je da njemu zasmeta. Meni je normalnije da ja ušijem, a ona je shvatila kao napad od mene i počela je da se breca - rekla je Mina.

- Niđe veze da imam emocije prema Aniti. Da imam emocije ja bih zamerio do tog odnosa i grljenje sa Borom i sa Terzom... Ona je meni pijana pisala da će se boriti za mene, a ja sam joj rekao da onda nećemo ni nastavljati jer znamo naš dogovor. Nemam nikakve emocije prema njoj! - rekao je Filip.

- Što ne komentarišete to gde je Anita rekla na nominacijama da će da nastavi da komunicira sa Filipom? - skočila je Matora.

- Hoćeš ići na babine ako bude beba? - pitao je Milan.

- Što bih išao, pa nismo ni slavu čestitali. Ne postoji nikakva šansa više. Deset godina nije malo kad se sa nekim viđaš svaki dan. Normalni je da on ne oseća ono što i ja.

