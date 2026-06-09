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Najveći blam Maje Marinković: Asmin je unakažava prozivkama, ona utanjila glasić i traži pomirenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne smiruju se!

Asmin Durdžić nije prestajao da vređa Maju Marinković, a ona je dodatno ponizila sebe i utanjila glasić, pa tražila da obave normalan razgovor.

- Ajde da popričamo - rekla je Maja.

- Treba da te bude blam da hoćeš posle svega da pričaš. Mrš u p*čku materinu. Evo izvini, samo se skloni od mene. Kad ćeš da skapiraš da si blam i da me teraš da te vređam? - govorio je on.

- Sram te bilo, takve reči mi izgovaraš. Ja ću da ti vratim svaku reč, moraš da znaš da ja nikome dužna nisam ostala - pričala je Maja.

- Možeš k*rac da mi p*pušiš - rekao je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- TI nigde ne možeš da ideš - rekla je Maja.

- Pa ti ne poštuješ sebe. Ti mene nisi poštovala dok sam te muvao, ne poštuješ me u vezi. Svaka svađa je sve gora jer ja ne praštam. Ja sam sa tobom bio iskren ali više ne mogu da te podnesem. Ti si kvarna i ništa ne poštuješ jer si bolesna, a meni ne treba bolesna žena jer imam 36 godina. Ja da imam 25 godina bila bi mi top. Ja kad vidim kakva si i čujem da si napolju još gora ne zanimaš me na taj način. Ja vidim da ti nisi normalna. Tebi je samo što se lepa i zgodna i to je sve, a kad ne budeš lepa završićeš kao Britni Spirs - govorio je Asmin.

- Ti si loš čovek i mrzi te ceo svet, a mene svi vole jer sam dobra duša. Šta misliš koliki ti je životni vek? - pitala je Maja.

- Ja ne živim za ceo svet, mogu sutra da umrem. Ti si jednostavno dosadna žena i sa mnom si završila. Ja sa tobom da se grlim i mazim nakon ovoga ne pada mi na pamet. Ja sa tobom više ni komunikaciju ne želim - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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