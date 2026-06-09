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Ako mi budeš nedostajala javiću se: Asmin priznao da sa Majom ne želi vezu u Eliti, a ni posle nje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terao svoje, ali na kraju ipak popustio!

Maja Marinković nastavila je da proganja Asmina Durdžića, ali je na kraju ipak isterala svoje i posle haosa ga ubedila da joj spremi večeru.

- Ajde da jedemo, gladna sam. Ti izvređaš prvi, a onda je problem kad odgovorim. Ja sam malopre razmišljala i kad izađemo odavde kad vidiš tvoje i ja moje da bi najbolje bilo da ti odeš sa svojima, a ja sa svojim ocem. Ne kažem da raskinemo ali da pričam sa njima, ja sa ocem i da se onda sutra vidimo - govorila je Maja.

- Naravno - rekao je on.

- Ako je tebi do dva sata vožnje, a ja sam navikla da živim sama, onda ja da budem u svom stanu, a ti u svojoj kući i kako bude biće. Ja nisam za to da mi živimo zajedno jer ja mislim da je previše rane. Ovo je najrealnija priča - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti svojoj kući, ja svojoj, pa ako mi budeš nedostajala ja ću da ti se javim. Što se mene tiče mi možemo i sad da raskinemo. Ja ne želim da budem u vezi ni ovde, a ni napolju. Želim da živim i uživam - govorio je Asmin.

- Sad ćeš da vidiš za ovo, smeće ljudsko - rekla je Maja.

- Imam 36 godina i nikad nisam živeo kod devojke. Idi rešavaj sa svojim ocem šta imaš - dodao je Durdžić.

- Mene baš boli k*rac gde ćeš ti da ideš - poručila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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