DEVOJKA KOJA SLUŠA TATU MI NE TREBA: Asmin postavio Maji ŠOK ULTIMATUM, ne želi da Taki utiče na njihov odnos: AKO NA TEBE IMA UTICAJ, NISI MI POTREBNA! (VIDEO)

Zatekao je svojom izjavom!

Asmin Durdžić postavio je Maji Marinković ultimatum, te je istakao da njen otac Taki Marinković neće moći da se meša i ima uticaj na njihovu vezu i da će ona morati to da poštuje, ako želi da budu zajedno.

- Asmin sada tebe vređa, a kada si ti njega vređala, on je trčao za tobom - rekao je Uroš.

- Ja nekada nisam ispadao fer prema Maji, a ako joj se sada ne dopada, ima pravo da raskine - kazao je Asmin.

- Eto, on sad planira raskid, tj. da ga ostaviš, da bi se on vratio Staniji - kazao je Uroš.

- Želiš to? Što se smeješ? - upitala je Maja.

- Nikada se ja nisam vratio bivšoj - kazao je Asmin.

- Ja uvek i bez svakog mogu, ja sam odrasla bez koga jesam, a da ne mogu bez muškarca. Ovde je zatvoren prostor, teže je - kazala je Maja.

- Potvrđuješ priču učesnika da si sa mnom jer si u rijalitiju. Majo, ja idem u Bosnu kad izađem, a posle ide do Austrije. Imaš pet dana da vidiš da li ćeš biti sa mnom - rekao je Asmin.

- Nema problema, odmah mogu da ti kažem odgovor. Ja idem kući, bez tebe - rekla je Maja.

- Mogu ja i ovde da raskinem - rekao je Asmin.

- Ne ostavljaš ga jer bi onda išao on od jedne do druge, a kada bi otišao kod Stanije, ti bi bila ponižena - rekao je Uroš.

- Danas si mi postavio pitaje i ponizio me - rekla je Maja.

- Ja želim da rešiš problem sa svojim ocem. Devojka koja sluša tatu mi ne treba. Ja sam sve sam sebi svorio, nikada me tata nije gurao. Ja nikoga ne fermam ni tatu, ni mamu, ni brata. Poštujem, al ne odlučuju oni. Ti treba da poštuješ tvog oca, ali ako on na tebe ima utica, nisi mi potrebna. Isto kao što je Aneli napala moju sestru, ja nisam dao mami da se meša u to. Ako im Aneli nije odgovarala, nisu smele da se mešaju. Ja ti nisam kao tvoji bivši, kao Car, koji kod mame živi. Ja svakako živim kao kralj, to je tako. Ako mi budeš rekla da na finalu ideš sa ocem, mene videti nećeš. Ne živim kod mame i tate pod krovom. Ako mi priđe tvoj otac, ja mogu da mu kažem ''izvini'', a ako mi on prvi ne priđe, neću mu se obratiti, neka ti to bude jasno. U našem odnosu me ne zanimaju ni tvoj otac, ni moj, niko - rekao je Asmin.

- Imam svoj stan i svoje pare, niko ne može da me ucenjuje. Da živim sa nečijim roditeljima ne želim, to neka ti je jasno. Gde ja da idem s tobom, reci mi? - upitala je Maja.

- Idemo zajedno, u kuću. Neću biti sigurno sa tobom i mojima, da slušaju naše odnose. Da, svaka žena treba da ima svoje - kazao je Asmin.

- Ti si navikao na žene koje imaju nešto svoje, ali im to nije dovoljno da žive život koji žele. Ja imam mogućnost da živim kako želim. Ti si ženama plaćao kirije, haljinice...a ja dve hiljade evra potrošim za dve košulje. Mene to ne fascinira - rekla je Maja.

Autor: S.Z.