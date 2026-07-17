Ne idem kod tebe u stan, ideš gde i ja: Asmin postavio Maji ultimatum, ona priznala da STRAHUJE da je ne ostavi (VIDEO)

Asmin Durdžić sedeo je ispred hotela, te je tom prilikom ušao u raspravu sa Majom Marinković o njihovom odnosu!

Asmin Durdžić sedeo je ispred hotela sa Majom Marinković i Borom Santanom, te su tom prilikom njih dvoje ušli u verbalnu raspravu o njihovom odnosu i vezi.

- U tvoj stan ne idem, ideš samo ti sa mnom gde ja idem - rekao je Asmin.

- Ja kad dođem s tobom, ja sam tu, ti moraš da budeš sa mnom 24 sata, tako smo se dogovorili - rekla je Maja.

- Što ne raskineš?! Je l' se tako dokazuje ljubav - rekao je Asmin.

- Tako se dokazuje ljubav, da, tako. Ne kako se ja ponašam, ja sam tebi lepo rekla, ti si rekao: "ne može ništa ako nije 24 sata", to su tvoje reči, nemoj da se foliraš. Je l' izvor tvog lošeg ponašanja to što imaš u glavi da ću da te ostavim?! - rekao je Asmin.

- Tako je, mislim da ćeš da me ostaviš, zato sam takva. Strah me je da me ostaviš. Mislim, nemam ja strah ni od čega, nema on u planu nego on sluša šta drugi pričaju, vređa mi porodicu i u raspravi mi kaže da će da me ostavi. Ti si agresivan, to je činjenica, misli da će tako da se izdigne iz situacije i da će da bude mangup - rekla je Maja.

- Ona kada je izašla iz sezone kada je bila sa Krofakom, i dok je on snimao, ona je pričala sa mnom i isto me je pitala: "šta da radim?", a normalni odnos su imali - rekao je Bora.

- Je l' govorila da ga voli - pitao je Asmin.

- Ne, bila sam zaljubljena u njega, ali ga nisam volela - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić