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MENI TAKVA OSOBA NE TREBA: Asmin govori Maji da je nemoguće ukrotiti njenu narav, ona menja sve boje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković i Asmin Durdžić tokom dana za nama imali su žestoku verbalnu raspravu, tokom koje je odreagovalo i obezbeđenje. Taman kada se činilo da su ispod pokrivača rešili sve probleme, usledila je nova rasprava.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nisu uspeli ni nakon žestokog intimnog odnosa da reše nesuglasice koje su nastale tokom dana, te je ponovo došlo do rasprave, u kojoj je opet došlo do međusobnih provokacija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni usta plave - kazala je Maja.

- Ti za nekoliko dana oca u oči treba da pogledaš - kazao je Asmin.

- Da hoćeš, ne bi me dovodio u situacije koje me dovodiš - rekla je Maja.

- Ti ne možeš da se smiriš, takva si. Takva osoba poput tebe m ne treba - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si mene psovao. Hteo si Maju, pa izvoli. Asmine, ja sam tebe dovoljno upoznala. Ceo dan si me provocirao - dodala je Maja.

- Ma Majo, ja sam ti sve već rekao - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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