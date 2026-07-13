Promenili taktiku? Alibaba i Maja naučili konačno da vode ljubav, a ne da se iživljavaju! (VIDEO)

Asmin Durdžić i Maja Marinković poznati su po najbrutlanijim akcijama u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija ''Elita 9''.

Ipak, čini se da se to ovog jutra promenilo. Njih dvoje su ovog puta stvarno vodili ljubav i bili blagi, pa tako nisu ni budili cimere oko sebe. Prvo su se grlili i mazili, a onda su se kao i svakog jutra bacili na posao.

Da li su rešili sedam dana pred kraj rijalitija da smanje jačinu intimnih odnosa zbog svojih porodica ili su pak u pitanju Majini silikoni zbog kojih Asmin mora biti obazriviji, ostaje da pratimo.

Podsećanja radi, Jovana Tomić Matora i Asmin Durdžić su proteklih dana imali najžešći sukob do sad u ''Eliti 9'', a čini se da ga je Matora ove noći na intervju u ''Šiša Baru'' unakazila za sva vremena.

- On nije shvatio da sma ja njega ponizila više od svih. Ja sam njemu učinila uslugu, Nena me pozvala i rekla mi da garantuje za njega. Kakav si ti čovek koji kažeš da niko ne sme za rukav da ga uhvati jer ima ljude tamo, pa što te ti ljudi nisu prijavili na adresu? Njega ne možeš da opsuješ kad mu uvrediš dete. Najviše ga je zabolelo što je došao sa starim audijem. Čovek koji je došao karavanom, loži se na sponzoruše, dođeš do nekih para, prevariš i živiš tako. On je umislio d aon sve sme ovde. Krivo mi je što Maja nikad nije bila takva, on je vuče na to. Maja je oštovala emisije, ovo joj on radi sad. On nju manipuliše samo da je ne bi ostavio. On misli da će Maja da izađe prva i da se ona izvini njegovim roditeljima - rekla je Matora.

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Autor: N.P.