Asmin priznao kako se osećao dok mu je Maja vređala porodicu, pa otkrio da li će joj dati šansu posle Elite 9 (VIDEO)

Asmin Durdžić otkrio je za crnim stolom da se po prvi put u životu osetio nemoćnim kada mu je Maja Marinković vređala porodicu, otkrivši da li će joj dati šansu po napuštanju Elite 9!

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Asmine, ti kao da si oživeo ponovo kada si se nasmejao Staniji - glasilo je pitanje.

- Ma zabole me ku*ac, ja se nisam smejao, smejao sam se sa Lukom, on mi je bio smešan, rekao sam: "šta ja tu da radim?", da sam hteo ne bih se sa Majom pomirio. Ja se još uvek kontrolišem - rekao je Asmin.

- Zabole me ku*ac što se on kontroliše, ja ću da dokažem da ona nije ništa u ovom gradu. Idi pričaj u garderoberu šta je Mustafa radio tvojoj mami - rekla je Kačavenda.

- Ovde sam u vezi, ovde volim i naravno da ću da branim, ono mi je bivša devojka...Ne planiram Maji da se osvetim, da jesam, ne bih se pomirio. Ja ću Maji da dam šansu napolju da vidim kako će biti, previše je teških reči palo - rekao je Asmin.

- Kako će biti kada osetiš vazduh, slobodu - pitao je Milan.

- Stvarno ne, ja ću da budem sa Majom, mi smo se dogovorili. Ja imam 36 godina, ja kao prvo nisam pi*kopaćenik. Mene ništa ne može da iznenadi. Možda sam oprostio, ali nisam zaboravio, meni je to svaki dan u glavi, ne mogu to da progutam. Ja sam se po prvi put osećao nemoćno, nisam znao šta da radim - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić