Novi ultimatum: Asmin poručio Maji da će morati posle Elite 9 da bira - ILI ON ILI TAKI (VIDEO)

Asmin Durdžić, iako je prvo porekao ultimatum da će njegova devojka Maja Marinković morati da bira između njega i njenog oca Takija Marinkovića, ipak je okrenuo ploču, pa joj je sada poručio da će to morati da uradi!

Asmin Durdžić i Maja Marinković sedeli su u pušionici, te su tako ušli u još jednu u nizu raspravu za večeras.

- Ti se pališ na komentar što nisam išao na žurku da ne bih gledao, hoćeš da je*em sada na stolu?! Ovakve žene me ne zanimaju za tri života, znaš kakve žene sam je*avao napolju. Ja ne idem na žurku dobrovoljno, idem zbog tebe na žurku - rekao je Asmin.

- Meni je žao, šta da radim, ne mogu da vratim vreme - rekla je Maja.

- Nemoj da mi grizeš mozak - rekao je Asmin.

- Hvataš na galamu - rekla je Maja.

- Ne hvatam na galamu, nemoj da me čačkaš, kao da me namerno provociraš. Ja ti kažem da ćutiš, nemoj da me provociraš. Ti odluči da li ćeš sa mnom ili sa Takijem - rekao je Asmin.

- Sada da odlučim?! Sada menjaš ploču - rekla je Maja.

- Ja nikoga nisam gledao, ja kada gledam, kada mi se svidi, ja je je*em sto odsto. Ne postoji žena koja mi se nije svidela, a da je nisam osvojio. Ako mi se ne svidi, ništa od toga - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić