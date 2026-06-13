Ja sam džiber koji je uz tebe DO KRAJA! Jelena 'sasekla krila' Jovanu Gavriloviću, Zorica mu uputila NEVEROVATNU PODRŠKU!

Produkcija je ipak odlučila da će morati u baraž!

Naredni takmičar večeras bio je Jovan Gavrilović koji je izveo pesmu Ivana Kukolja Kukija "Kol’ko košta pesma ta", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu koju u originalu izvode Marko Gačić i Kika "Topčina", a onda je žiri glasao na sledeći način - tri "da" i jedno "ne" od Karleuše.

- Prva pesma ekstremno smaračka, druga nije bila toliko loša, druga je bila bolja, više je fora. Prva pesma dosadna, smaračka, manir seljački, ono što mi se svidelo večeras je slika, ne ton. top si se obukao i stvarno si prava momčina. Kako si tako građen? Stvarno si pretop zgodan, bravo za odabir boja i za stajling, druga pesma bolja, prva smaranje, sve u svemu ne - rekla je Jelena.

- Dok god ona bude govorila džibersko i seljačko ja ću da glasam, kad bi mogla dala bih ti dva da, obradovala sam se, zamenili ste pesmu, ovde piše Duško Kuliš i to je malo modernije, pa bi možda Jelena drugačije reagovala. Ja sam džiber koji je uz tebe do kraja - rekla je Zorica.

- Ti si meni za Evroviziju. Dao sam da zbog druge pesme, bila je bomba, prva nije držala pažnju, a druga je bomba - rekao je Desingerica.

- Prva je bila nešto razvučena, ubeđivačka, ali nije uspelo, a druga je sama po sebi dobra pesma, to peva sin našeg druga Mikice, pozdravljam i sina i tatu - rekao je Bosanac.

Produkcija je odlučila da Jovan ovoga puta ide u baraž.

Autor: R.L.