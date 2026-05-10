'Vrtopaki klan' prešao na Karleušinu stranu! Dali Valentini Savović krila da nastavi dalje, Jelena procvetala!

Ipak će sreću morati da pronađe u baražu.

Naredna takmičarka ove večeri bila je Valentina Savović koja se ovoga puta predstavila sa pesmom Aleksandre Radović "Nema te žene", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je otpevala i pesmu grupe Magazin " Ne tiče me se", a onda je žiri rekao svoje - dva da od Desingerice i Viki, a dva ne od Bosanca i Zorice.

- Hajde sad Vrtopački klan, je l' mi treba da ti spašavamo g*zicu - vikao je Despić.

- Tako svaki klan radi, da navuče žrtvu - rekla je Jelena.

- Prva pesma je bila dobra, ali pevaju se dve pesme, a u drugoj su bile nesigurnosti, ova dva neznalca oni ne čuju, oni obaraju ove takmičenje - rekao je Bosanac.

- Sve što je rekao Dragan, ja bih ponovila od reči do reči - rekla je Zorica.

- Meni se ovo dopalo - rekla je Viki.

- To je izlaganje jedne nazovimo akademski obrazovane osobe - rekao je Bosanac.

- Bilo je jako dobro, pogotovo prva pesma, bilo je tu emocija, izraz - rekla je Viki.

- Meni se sviđa koliko si se potrudila, bila si bolja nego prošla dva kruga, imaš zasluženo dva da - rekao je Desingerica.

- Vrtopački klan se dozvao pameti - rekla je Jelena.

Autor: R.L.