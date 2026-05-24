Ona ne zaslužuje FINALE! Jelena napravila kurcšlus među žirijem zbog Irme Topolović! Svi skočili!

Produkcija joj ipak dala glas za prolaz.

Irma Toplović naredna je izašla na velelepnu binu i izvela pesmu Cece Ražnatović "Sto puta sam se zaklela", a njena mentorka je Viki Miljković.

Odmah nakon toga ona je otpevala i čuveni hit Vesne Zmijanac "Nevera moja", a onda je žiri glasao - tri da, i jedno ne od Jelene.

- Prelepo izgledaš kao i uvek, nikad gore nisi pevala, Vesnu Zmijanac zaboravi, za tri života, to ne možeš da pevaš, ne leži tvom maniru, prva pesma ne znam ni čija je, nisam pogledala na ovom papiru, ali svaki kraj je bio u falšu naviše. Tebi se nešto desilo sa vibratom, sa glasom, ili si bolesna, ili si promukla, predaleko si dogurala sa ovim pevanjem, zato što si kao kompletan paket interesantna, stalno guraš pesme od Viki, od Cece, ali one su velike pevačice, tu upoređujemo, znamo kako one pevaju. Tebi možda boja u nekim vokalima podseća, a ostalo nije ni blizu, zato mislim da treba da se nađu neke druge pesme gde ti nećeš poginuti, ovo je tvoj maksimum i nažalost sve si gora i gora iz kruga u krug - rekla je Jelena.

- Za razliku od prošle emisije, sada sam čula falševe, ne mogu da osporim da nisu bili, to je činjenica. Irma ima tremu, kad izađe da peva, njoj se desi to, na probi zvuči drugačije, ovde je adrenalin, želja, trema se desi i sklizne i ode u falšić, ne mogu da osporim. Ali Jelena ako poredimo sa prvom kandidatkinjom ona je deset u čelo, lepa je i jedna i druga, ima i tvoja neku foru, ima i moja - navela je Viki.

- Jeste, a šta ćemo mi onda da radimo - rekla je Jelena.

- Sve što je rečeno tačno je, međutim ti si pevala jednu od najlepših pesama koju je Miroljub komponovao, slatka si, treba da se nađeš u tom finalu, svi ste imali oscilacije, od kruga do kruga - rekla je Zorica.

- Ona ne zaslužuje finale, po pevanju - rekla je Jelena.

- Ona zaslužuje finale, ona zna da peva, ali ne zna da vlada glasom, srećno sine - rekla je Zorica.

- Meni prija tvoje pevanje, ja baš gotivim način na koji ti pevaš, imala je par falšića koji prijaju uvu, ti si meni potpuni paket, meni si ti finalista siguran - rekao je Despić.

Autor: R.L.