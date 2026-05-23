Pavle Petković ponovo napravio pometnju! Kemiš izašao na scenu s njim, Viki i Desingerica BESNI!

Produkcija mu dala glas za prolaz.

Sledeći takmičar ove noći bio je Pavle Petković koji je za večerašnje predstavljanje odabrao duetsku pesmu Bajage i Devita "Astronaut", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje Pavle je izveo pesmu Ivana Gavrilovića "200 na sat", a onda je žiri rekao svoje - tri da, i jedno ne od Desingerice.

- Ja ne mogu da budem debil - dobacio je Desingerica.

- Neverovatna krativnost oko izbora pesama, tvog pevanja, za divno čudo si pevao tonski tačno, jedino nisi govorio a, pevao si stronaut, moraš se izboriti, mislim da je Despić pogrešio i klizi da bude zao čovek - rekao je Bosanac.

- Ti si prvi kankulant, a ni ja nisam bolja od tebe - rekla je Viki.

- Nije bio u falšu, strašan je dasa i sviđa mi se odabir pesama - rekla je Jelena.

- Još sad sam dala, neću više. Sviđa mi se odabir pesama, ali u ovom krugu takmičenja ne možeš da pevaš sve u dva tona. Želim da ovo ne bude samo puko pevanje, izgledaš prelepo, stajling vrhunski, ali u ovom krugu moramo i pevanje da podignemo na neki nivo, ne pesme od ton, dva, mora nešto da se otpeva. Još ovog puta je tako, i sledeći put mora da se uključi i pevanje - rekla je Viki.

- Lik nije pevao, nego se ispričao. Ja tebe gotivim, meni si ti zanimljiv, imaš harizmu, ali ne mogu da te lažem, da ispadnem debil na tv-u. Već je ovo predaleko otišlo, predaleko si dogurao, sa tim stilom pevanja, što je mnogo mnogo je, ali ne možemo da dopustimo toliku sprdnju. Imao sam kandidata koji su zanimljivi, ali znam kad je kraj, nema šta da se ljutim, treba da budeš zadovoljan rezultatom - rekao je Desingerica.

Kemiš je izašao na scenu i pustio pesmu Devita i Bajage.

- Ovo je takmičenje, dva tona nije takmičarka pesma - rekla je Viki.

Ognjen je odlučio da Pavle ipak ide direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.