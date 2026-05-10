Jelena organizuje Bosanaca i Zoricu da nam se SVETE! Viki digla pobunu zbog Irme Topolović, ona jedva DOBACILA DO BARAŽA!

Moraće više da se potrudi.
Naredna takmičrka ove večeri bila je Irma Topolović koja je izvela pesmu Lepe Brene "Ti si moj greh", a njena mentorka je Viki Miljković.
Nakon ovoga Irma je otpevala i pesmu Indire Radić "April", a onda je na red došao žiri - ona je dobila tri negativna glasa, dok je samo Desingerica dao "da".
- Ne mogu da kažem da je bilo baš pun gas, ali nije bilo za tri ne. Ova strana je počela da glasa lično i da kulkuliše - rekao je Despić.
- Jelena je počela da diže Zoricu i Bosanca da ih organizuje da se svete - rekla je Viki.
- Nije se sastavila. Ona nije bila bolja od Luke koji je dobio dva da, znači ona je za tri ne - rekla je Jelena.
- Luka ti je toliko bio u falšu, da ne može da priđe Irmi, ali nema veze - rekla je Viki.
- Ja sam prvo dala da, prva pesma je bila božanstvena, bila si tačna, izražaj si imala, a u drugoj si zabrljala načisto. Verujem da niko ne kalkuliše, ja po svom ličnom ubeđenju glasam, a u drugoj je nedopustivo da budeš takva i da ideš dalje, dala sam ti ne jer poštujem kandidate prethodne koji su zaslužili da dobiju da - rekla je Zorica.
- Bravo za stajling, bolji stajling nisi imala i gore pevanje nisi imala. Viki, zašto se ubacuješ, ove sezone si se baš opustila - rekla je Jelena.
- Valjda ja imam pravo - rekla je Viki.
- Kad si ti pomislila da imaš pravo, imaš pravo samo kad ti ja dam znak. Irma bori se u baražu, večeras si bila skoro pa za ispadanje - rekla je Jelena.
- Pevaju se dve pesme, to je takmičenje i to je draž takmičenja, da optevaš što lepše, prva pesma je bila ubedljiva, po njoj bi dobila da, a drugu kao da si čula prvi put - rekao je Bosanac.
