Ti ili ne voliš oca ili Asmina, odluči se: Maja povukla da je Asmin njen KER, Dača obrisao patos s njom (VIDEO)

Majina rečenica da je Asmin ker koji je vezan napravila haos za crnim stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Rekla si pobednički u utorak Džehvi da je pas u kućici, zar ne shvataš koliko je jadno i bedno kad nijedna devojka na svetu ne bi volela da ima takvo kuče, to zlo od čoveka?! Da ne pričamo o tome šta smo prvi put videli, da tvoje kuče ume simpatično da se osmehuje, ali ne tebi, već onoj zbog koje ti noćima ne spavaš - glasilo je pitanje.

- To sigurno nisam izgovorila. Da li bi mi išlo u korist da se mirim sa njim iz inata nakon što mi je izvređao porodicu?! Ne, ja njega volim i on mene, to mi je dokazao. Nisam imala nameru da ga ponizim, možda je bilo šaljivo, ali se ne sećam ovoga - rekla je Maja.

- Ona je meni došla i rekla šta je pričala sa Džehvom, za to pas u kućici, to mi nije stvarno rekla - rekao je Asmin.

- Zbog tebe su ga gledaoci nazvali pAsmin, smeta mu sve vezano za Kačavendu, što je i normalno. Oni ne smeju ovako da se šale... - rekao je Bebica.

- On je na svom mestu, drži ga pod kontrolom. Ako je Džehva rekla da se pas odvezao, znači videla je da on mulja i petlja nešto, a da je ona to videla. Kada sam rekla, meni se stalno zamera što sam rekla: "Maja zna vrlo dobro šta radi", mislim da će ovo sve da dođe na svoje. On nema problem, kako Maja kaže, to što ona mene hvali, što smo mi korektni. Ja se njima ne mešam u vezu ni na jedan način, ja mislim da on njoj u četiri života nije trebao, a posebno ne nakon Stanije - rekla je Kačavenda.

- Ja najviše volim kada ga ona naziva tim nadimcima, i nema veće pobede kada mu kaže da je "pas u kućici". Ovde je veća fora što je Goca rekla da se pas odvezao, pa je onda ona rekla da je pas u kućici, to je rekla iz čiste sujete, iz čiste sujete se vratila i u odnos. Koliko se Maja ponizila, posle šest sati se je*ala tu u krevetu, ali se i on ponizio i time dokazao da je pas. Vratite klip kada je trčala i pevala pesmu "Supermen" - rekao je Dača.

- Ja volim Asmina - rekla je Maja.

- Ne možeš da voliš, onda ne voliš svog oca. Meni neko da kaže za oca takve stvari, nikada ne bi mogao da sednem i da popijem kafu, a ti si imala odnos. Ili ne voliš oca ili ne voliš Asmina - dodao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs