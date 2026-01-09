AKTUELNO

Zadruga

S pola snage na tri fronta: Aneli u ratu sa bivšim momcima, konačno priznala da li je Janjuša, Luku ili Asmina najteže prebolela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Rasulo za crnim stolom!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Aneli Ahmić priča da je Luka Vujović blam.

- Ja ovako najgori brzo sam našao svoju sreću i lepo mi je. Ja sam prestao nju da komentarišem, ona neka komentariše. U prethodnom odnosu sam sa moje strane imao strast, zaljubljenost, ali nije zdravo. Vreme koje provodim sa Anitom ne može da se poredi sa Aneli, lepo mi je, prihvaćen sam i nikad ne bih menjao ovo što sad imam za ono što sam imao - govorio je Luka.

pročitajte još

Napadnuti sa svih strana: Ivan i Janjuš pokazali koliko ih boli druženje Aneli i Anđela, trese se Bela kuća od haosa (VIDEO)

- Mene je sramota. Ja sad kad gledam kako skače bude me blam jer se setim da sam bila sa njim. Imam neki čudan osećaj... Ja sam razočarana u njega kao čoveka i kako nas je sve pravio budalama. On je dogovarao neke stvari napolju i zaista me je blam. Ja u momentima zaboravim da je on tu - pričala je Aneli.

- Aneli laže. Radila je to zarad fanova i uzela je naše dete kako bi Luka bio bolji tata nego Asmin Durdžić. On je momak koji je 10 godina bio u zatvoru, on i sa Sarom Luks da je ušao u vezu bio bi isti jer se veže za dva dana jer je željan ljubav. Ona sad njega kanali, a napolju ga je varala, bila sa mnom u hotelu ovde dok je on bio u zatvoru - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ja mogu da koristim moje dete? Drago mi je da ste se sprijateljili i da ga ti braniš. Ovo je Nora za koju ti ni ne pitaš, a on joj je bar u tom periodu pružio ljubav. On je bar malo ljubavi dao tada, smeće jedno raspalo - rekla je Aneli.

- Vi ste sve živo koristili za rijaliti, a u tim situacijama nije ni on bolji do tebe. Gde su ti nestale te emocije za mesec dana? - pitao je Asmin.

pročitajte još

Besna kao ris: Dragana zapenila na Matoru zbog pomirenja s Lukom, Janjuš siguran da želi raskid! (VIDEO)

- Kao i prema tebi što su nestale. Najteže su se ugasile emocije prema Janjušu - govorila je Ahmićeva.

- Anita mene s razlogom pita kako je moguće da sam preko noći ušao u vezu sa njom - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tri godine vam je dete pokretni bankomat. Šta si obukla sliku na medu? Stavi na krevet, a ne da gleda Bora Santana. Ovo je sve fora zbog fanova. Sad joj je Luka za sve kriv - pričao je Asmin.

- Ja sam bio iskren, išao sam protiv porodice i išao bih protiv celog sveta zbog veze. Sad sam sretan u ovom odnosu i zbog ovog odnosa bih išao protiv. Meni kad se Janjuš zakleo kod vrata znao sam da su se napolju dopisivali - rekao je Luka.

pročitajte još

OD OVIH REČI ĆETE SE NAJEŽITI! Isplivala privatna prepiska Aneli i Mustafe, ona zabranila Asminu da se javi ocu, pa mu poručila da opšti s ćerkom: Min

- Sve bi bilo lakše da Aneli iskreno kaže šta misli. U čemu si bila iskrena? Sa mnom kad si ušla u odnos, kad si bila sa Lukom ili kad si na kraju rekla da voliš Asmina? - pitao je Janjuš.

- Sve sam bila iskrena - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol u Eliti: Mića raskinkao Janjuša, otkriveno zašto je ušao u vezu sa Aneli! (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE ODMAH REAGOVALO! Aneli se zaletela na Asmina, vikala i urlala, krenula da ga šutne! (VIDEO)

Zadruga

Stanija se otarasila bede kad je ovaj gmaz ušao: Uroš Stanić zabetonirao Asmina i Aneli, sasuo im sve u lice, Zorica konačno progovorila: Ja sam prvo.

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Anđela priznala da je SLAGALA sve što je rekla u svađi sa Bojanom, Pavlovićeva pokazala DRSKOST, a onda su je Ivan i Anđelo MATIRALI

Zadruga

Ako čisti Maja to je VAU, a nama kažu DA NISMO ZA BOLJE! Nove učesnice otkrile zašto neće da SREĐUJU BELU KUĆU, Goca zagrmela! (VIDEO)

Zadruga

AFERA PO*NO SNIMAK TRESE SVE! Luka i Aneli progovorili o intimnom snimku, Ahmićeva obelodanila sve: Pričali su da postoji glasovna poruka u kojoj on..