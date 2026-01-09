S pola snage na tri fronta: Aneli u ratu sa bivšim momcima, konačno priznala da li je Janjuša, Luku ili Asmina najteže prebolela! (VIDEO)

Rasulo za crnim stolom!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Aneli Ahmić priča da je Luka Vujović blam.

- Ja ovako najgori brzo sam našao svoju sreću i lepo mi je. Ja sam prestao nju da komentarišem, ona neka komentariše. U prethodnom odnosu sam sa moje strane imao strast, zaljubljenost, ali nije zdravo. Vreme koje provodim sa Anitom ne može da se poredi sa Aneli, lepo mi je, prihvaćen sam i nikad ne bih menjao ovo što sad imam za ono što sam imao - govorio je Luka.

- Mene je sramota. Ja sad kad gledam kako skače bude me blam jer se setim da sam bila sa njim. Imam neki čudan osećaj... Ja sam razočarana u njega kao čoveka i kako nas je sve pravio budalama. On je dogovarao neke stvari napolju i zaista me je blam. Ja u momentima zaboravim da je on tu - pričala je Aneli.

- Aneli laže. Radila je to zarad fanova i uzela je naše dete kako bi Luka bio bolji tata nego Asmin Durdžić. On je momak koji je 10 godina bio u zatvoru, on i sa Sarom Luks da je ušao u vezu bio bi isti jer se veže za dva dana jer je željan ljubav. Ona sad njega kanali, a napolju ga je varala, bila sa mnom u hotelu ovde dok je on bio u zatvoru - dodao je Asmin.

- Kako ja mogu da koristim moje dete? Drago mi je da ste se sprijateljili i da ga ti braniš. Ovo je Nora za koju ti ni ne pitaš, a on joj je bar u tom periodu pružio ljubav. On je bar malo ljubavi dao tada, smeće jedno raspalo - rekla je Aneli.

- Vi ste sve živo koristili za rijaliti, a u tim situacijama nije ni on bolji do tebe. Gde su ti nestale te emocije za mesec dana? - pitao je Asmin.

- Kao i prema tebi što su nestale. Najteže su se ugasile emocije prema Janjušu - govorila je Ahmićeva.

- Anita mene s razlogom pita kako je moguće da sam preko noći ušao u vezu sa njom - rekao je Luka.

- Tri godine vam je dete pokretni bankomat. Šta si obukla sliku na medu? Stavi na krevet, a ne da gleda Bora Santana. Ovo je sve fora zbog fanova. Sad joj je Luka za sve kriv - pričao je Asmin.

- Ja sam bio iskren, išao sam protiv porodice i išao bih protiv celog sveta zbog veze. Sad sam sretan u ovom odnosu i zbog ovog odnosa bih išao protiv. Meni kad se Janjuš zakleo kod vrata znao sam da su se napolju dopisivali - rekao je Luka.

- Sve bi bilo lakše da Aneli iskreno kaže šta misli. U čemu si bila iskrena? Sa mnom kad si ušla u odnos, kad si bila sa Lukom ili kad si na kraju rekla da voliš Asmina? - pitao je Janjuš.

- Sve sam bila iskrena - rekla je Aneli.

