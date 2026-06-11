Taki treba pod hitno da je leči! Uroš žestoko zaratio sa Majom, pa se umešao i Asmin, pljušte uvrede na sve strane: Za 9 godina si promenila 19 partnera (VIDEO)

Opšti haos za crnim stolom!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

- Od čega treba da Taki leči Maju? Da li je Stanija bila u pravu da je karma ozbilja kučka - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da treba da je leči od njene ljubomore. Previše je ljubomorna. Mislim da sam verbalno slabiji od Maje - rekao je Asmin.

- Nema šta nismo rekli jedno drugome u svađi. Izvređali smo se najstrašnije moguće ali ja znam da on mene voli. Ne mislim da odnos može ovde da se popravi. ovde nema šta nije rekao nekome u svađi. Ja sam svesna da svse što je rekao on to može. Mi kada se posvađamo, naša svađa može da traje najduže dva sata. Ja sam vrlo pogana na jeziku. Ja sam kamera 360, ova je mala maca za mene. Nijedna ne može da mi bude problem. On meni zamera kad ja nekome poklonim, a taj me je slao u izolaciju. Ja sam ljubomorna u vezi. Ja ne mogu da budem iskompleksirana. On je od 30 devojaka povezivan sa 22. - rekla je Maja.

- Anita je ljubomorisala na Maju - dodao je Dača.

- Mene to sada ne zanima. On je emni terao inat. Mogao je da bude sa kojom je hteo. On je uvek govorio da ga interesuje samo Maja - rekla je Maja.

- Meni su sve rekle njihove prve svađe - rekla je Stanija.

- Treba Taki da je pod hitno leči od nimfomanije, i ovako psihički nije kako treba. Njihove svađe su sve gore i gore. Juče joj je Asmin dao ultimatum da će ići sa njim u Bosnu. Odvajao ju je od Takija. Njihove svađe su mi dno dna. Verujem da je narod kivan i besan na njega. Njihova veza mi je odvratna. Maja trpi i guta sve samo da ne ode kod Stanije jer joj je trn u oku. Ne može da je podnese i zato je i ušla u vezu sa njim. - rekao je Uroš.

- Slađa Poršelina je rekla da je Maja ozbiljno tukla Takija, i da su to ozbiljne tuče, da ona njemu vrati. Da je dolazila kod tebe u stan i da ste se tukli, on te je nazivao k*rvom - rekao je Milan.

- Ona mi je muvala oca. Samo što je nisam isterala iz stana. To nije istina. Ja mom tati ne smem da pisnem - rekla je Maja.

- Nju je otac očigledno tukao, što najstrašnije osuđujem. Majci si skinula dečka, a tata te je podvodio. Pričaj kako tučeš Takija i kako on tebe tuče - rekao je Uroš.

- Moja porodica je najdivnija na svetu - rekla je Maja.

- Rekla si za svoju majku u dvojci da je zla - dodao je Uroš.

- Njegov otac je simulirao s*ks nad njim dok je bio beba - rekla je Maja.

- Za devet godina si promenila 19 partnera - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović