Svi na Staniju! Učesnici ne kriju netrpeljivost prema vođi, Maja joj odbrusila: Filip te je DEMOLIRAO! (VIDEO)

Haos za crnim stolom!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Duržića kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Stanije Dobrojević.

- Kako je tvoja bivša verenica podelila budžete? - pitao je Milan Asmina.

- Smehotres. Bora je nju najviše uvredio, s njim je spustila loptu, meni nije ništa rekla, Aneli nije ništa rekla, Bebici, Maji. Nikome ništa nije rekla. Mislim da se prosula na podeli budžeta, a pripremala se - rekao je Asmin.

- Za mene loše, svaka sledeća rečenica joj je bila i ti si trebao da dobiješ veliki budžet. Kod mene je bila kontradiktorna. Vodi se manipulisanjem mase. Marko Marković je bio prvo dečko Ane Korać, Mina je bila sledeća njegova devojka, onda je ušao u flert sa mnom i onda je ona faktički meni skinula Marka. On je imao energiju kao ti, nismo se poklopili energetski. Znam da je boli što su bivši ludi za mnom. Filip ju je danas demolirao argumentima bez uvreda. Matora joj je rekla isto. Ona ne trpi kritiku. - ispričala je Maja.

- Ti ćeš da umreš kada dođeš u moje godine - dodala je Stanija.

- Ti si bakuta, tako izgledaš, tako se oblačiš. Ja se neću baviti niskim udarcima kao ti - rekla je Maja.

- Ja Staniju ne vidim kao osobu koju zanima budžet, a sad čujem da se pripremala da ne kiksne. Pravila se da ne zna da postoji klip Asmina i Kačavende. Kada je delila Todićki i Milosavi, tu je pokazala da su joj nebitne i ako su one prve bile preteće Asminu. Mislim da je bio fokus na njene glavne aktere ali njima ništa nije rekla. Loš budžet ali za mene očekivano. Ništa ja nisam od Stanije ni očekivao - izneo je Ivan Marinković.

Autor: Teodora Mladenović