Ona sad želi da bude žrtva kao majka: Asmin sasuo Aneli sve u lice o majčinstvu, pa je Bebica demolirao: Krš si majka! (VIDEO)

Totalni haos za crnim stolom!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Aneli Ahmić.

- Baca mi 3.000 u glavu i govori mi da rešimo problem oko deteta. Kako se bliži kraj ili je svesna da neće moći tek tako lako da prođe sa mnom na sudu ili je patetika. Nazivala je mog tatu ped*filom, on je njen deda, kao što je Grofica njoj baka. Pre je pakovala lažne priče i osigurao sam se oko nje. Ja bih voleo da stane ovaj rat između njene i moje porodice. Oni bez toga ne mogu da opstanu. Mene Aneli pitala da li Luka može da se upozna sa Norom, rekao sam da može ali da ne mogu da se slikaju jer ni ja enmam slike sa njom. Svako dete voli vodu, ne samo Nora. To za mene nije priča za desetku. Želim sve da rešim na sudu, ne želim da joj uzmem celo starateljstvo. Želim da sud odredi kad i koliko mogu dete da vidim i da mogu da je vodim gde želim. Ako ona bude prekršila taj dogovor gubi pravo, kao i ja. Želim sebe da osiguram. - rekao je Asmin.

- Ona sad želi da bude žrtva kao majka. Odeš vidiš dete i vratiš se. Ponaša se kao da dete živi u Pakistanu i da ne može da je vidi. Ja sam hteo da dovede Noru za rođendan da je i on i ja vidimo ona nije dala, a sad hoće da slika Noru na bazenu. Ako dođe Nora u Beograd istog dana ću je prijaviti policiji. Njoj treba rodni list da bi dokazala da je ona Norina mama, da promeni državljanstvo.. Nemam više živce za ovu porodicu. Njoj je Sita napravila priču za sedmicu i osmicu. Aneli je mama od Nore, ne Sita. Sita je za mene druga stvar i ja ću se njoj osvetiti kad tad. Ona ima moje prezime i austrijski pasoš. - nastavio je Asmin.

- Ono što je pokušala da uradi na nominacijama pokušala je danas da ti prebaci. Taj papir je toliko nebitan. Pokušala je da okrene celu priču kako je ona velika mama, aon instrum. drago mi je što on drži stav i nadam se da neće dati papir. Oni ovde ne mogu da reše nijedan problem. Vi ste samo dve godine bile zajedno, kažu da je ovo ništa šta su ispričali. Pokušaj da napravi sebe velikom majkom, da je ona Asminova žrtva. Oni su na počpetku pričali kako je Luka išao po dete i tad nije bio problem. Ni on ni ona nisu dobri roditelji, a ona pogotovo nije dobra majka. Svima je jasno šta ona pokušava. Ti moraš da prihvatiš da si najveće smeće ovde. Potenciraš kako se boriš za svoje majčinstvo. Jedan najveći blam i jedno smeće koje ponižava. Ne bori se ona protiv nas uopte, ona se bori za pobedi u to joj je bitno - rekao je Bebica.

- Ja sam htela da pitam oca svog deteta, da ne bude ovako đubre, da mi da papir, a sad ispašta moje dete. Ovo mi je sve on napravio. Ja ću odavde izaći kao gubitnik svega. Meni nije dobro psihički. Ako oni misle da sam ja enmajka ja ću da se ovih mesec dana povučem. Neću se takmićiti niti ću ići na ostrvo, da im dokažem da mi nije stalo do prvog mesta - dodala je Aneli.

-Kad su trebali da pričaju o detetu oboje, pričali su sa Tošom i pili pivo. Pokazala si ono što sam ja pričao od početka ove sezone. Krš si majka i nikakva si majka - rekao je Bebica.

- Još jedan neuspeh Aneli Ahmić, danas se zakucala podelom. Sve joj je bilo preče i bitnije. Hoće da nas uplači što će ona biti u poslednje vreme depresivna, destruktivna i sve na slovo d. U dijagonali sedi njen nećak, a pored nje sedi Bora koji je vređao Neria. Toliko je neverovatno da čovek za 9 meseci ne sedne sam sa sobom, sa depresijom, da odvojiš sat vremena, sramota - rekao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović