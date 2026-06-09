Učesnici sasuli Lepom Mići sve u lice zbog podele budžeta, zbog jedne odluke navukao gnev cele kuće: Sam sebe je demolirao! (VIDEO)

Drama za crnim stolom!

U toku je emisija “Izbor potrčka”, voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće.

- Mićina podela budžeta, zabole me k*rac. Večeras su jedno drugome sve rekli. Mića je pokazao da nije branio Anitu od lezbejstva nego ju je gurao u lažnu vezu. Anđelo nije ni u jednom trenutlku nije opovrgao Mićino da je bio lažan. Mića kalkuliše ko će mu biti oibednik ove sezone. Kad su Mića i Anđelo imali prvu raspravu još su kalkulisali. Mića je vagao da li će biti pobednik Anđelo ili Aneli. Mića kreće da ga gura i sa Boginjom da se muva. Mića danas planski ovo odrađuje, a Anđelo planski ima odgovor. Meni su obojica isti. Veća budala je ispao Lepi Mića. Mića daje 4 srednja budžeta, Boginja, Anđelov prvi izbor, onda Jakšićka, pa Anita Anđelova bivša. Mića se danas ukanalio. Identični su u oprijateljstvu. Mića neće da mu kaže sve jer ima još mesec dana do kraja. Tek sledi rasplet. Videlo se da danas po njegovoj faci da Anđelo nikada nije mogao da smisli Miću. Mića je u sedmici strebao Anđelu, a ne obrnuto. Tu je Anđelo bio mnogo kvarniji. Mića je podržao vezu. Priča da si je vadio iz lezbejstva nije istinita. - rekao je Ivan.

- Mića je najviše stao na žulj Anđelu jer se odojio od Aneli. Zbog toga on sad gazi Anđela. Plaši se da Aneli ne nepravi pogrešan korak i da ona bude donja - rekao je Bora.

- Ovaj odnos nije pukao danas nego 15. septembra kada je bio izbor za mis i od tad se drži na veštačkim nogama. Mića je pokazao kakav je bio prijatelj Anđelu i večeras je to dokusurio. Sad je pokušao da ponizi i degradira Anđela u svakom smislu ali nije uspeo jer je sam sebe demolirao i pokazao kakav je mufljuz. Malo pre je pokazao šta on radi u rijalitiju i kakvo mišljenje ima o njegovim ljudima. Mića je sam sebe unazazio kao i prošle godine kada je Sofiju pordžao za trudnicu. On ne može da gleda Anitu očima, što bi je uzuzeo od svih. Najzanimljivije mi je bilo da čovek s kojim je imao najveći sukob, kaže mu da Ivan sve potvrdi - rekao je Bebica.

- Isti taj Bebica je pljuvao Anđela najstrašnije - rekao je Mića.

- Ja nisam nikada podržavao njegovu vezu ali njegovu odluku jesam. zato smo mi sada prijatelji, a ti nisi - rekao je Bebica.

- Meni je drago da sam ujedinio neprijatelje - rekao je Mića.

Autor: Teodora Mladenović