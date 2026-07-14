Asmin Durdžić navodno se iznervirao i napravio ljubomornu scenu kad je u uspomenama Luke Vujovića video njegovo muvanje sa Majom Marinković.
On je svojoj devojci ovo zamerio, te je istakao da je trebalo sve da mu kaže.
- Kaži mi istinu - rekao je Asmin.
- Ti si drukao za sve i svašta - navela je Maja.
- Kad te pitam nešto, moraš da mi kažeš - naveo je Durdžić.
- Rekla sam ti da je bilo peckanje i muvanje, nije prešlo granicu. Ti si se ljubio, o čemu pričaš ti - rekla je Maja.
- Ti si se j*bavala - rekao je Asmin.
- Ti si hteo da skloniš Filipa od Aneli, to si zaboravio? Ti mene nešto pitaš - rekla je Maja.
- Mene niko nije odbio, a tebe ne znam da li jeste? K*rac bi ti bila sa mnom da je mene 10 riba odj*balo pa došao kod tebe - rekao je Asmin.
- Dačo koja je bila šifra Kačavenda 1 i Kačavenda 2 - pitala je Maja.
- Kačavenda 1 je bila Mina, a Kačavenda 2 si bila ti - rekao je Dača.
- To je bilo spinovanje priče zbog Stanije. Ja sam tebi praštao to što ne bi svom ocu - naveo je Alibaba.
Autor: R.L.