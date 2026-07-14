Praštao sam ti što ne bih ocu oprostio! Asmin ljubomoriše Maji na Luku, ona razotkrila sve njegove tajne šifre za muvanje: Ko su Kačavenda 1 i 2?! (VIDEO)

Asmin Durdžić navodno se iznervirao i napravio ljubomornu scenu kad je u uspomenama Luke Vujovića video njegovo muvanje sa Majom Marinković.

On je svojoj devojci ovo zamerio, te je istakao da je trebalo sve da mu kaže.

- Kaži mi istinu - rekao je Asmin.

- Ti si drukao za sve i svašta - navela je Maja.

- Kad te pitam nešto, moraš da mi kažeš - naveo je Durdžić.

- Rekla sam ti da je bilo peckanje i muvanje, nije prešlo granicu. Ti si se ljubio, o čemu pričaš ti - rekla je Maja.

- Ti si se j*bavala - rekao je Asmin.

- Ti si hteo da skloniš Filipa od Aneli, to si zaboravio? Ti mene nešto pitaš - rekla je Maja.

- Mene niko nije odbio, a tebe ne znam da li jeste? K*rac bi ti bila sa mnom da je mene 10 riba odj*balo pa došao kod tebe - rekao je Asmin.

- Dačo koja je bila šifra Kačavenda 1 i Kačavenda 2 - pitala je Maja.

- Kačavenda 1 je bila Mina, a Kačavenda 2 si bila ti - rekao je Dača.

- To je bilo spinovanje priče zbog Stanije. Ja sam tebi praštao to što ne bi svom ocu - naveo je Alibaba.

Autor: R.L.