Ti znaš da ja samo tebe gledam, ali daj da... Sofija moli Terzu za pomirenje, on presekao, pa joj poručio: Ne može moj mozak neke stvari (VIDEO)

Iskren prema njoj!

I dok su momci iz Dijamanti benda i pevačica Anđela Stojković dovodili atmosferu na žurki do ključanja, Bora Terzić Terza stajao je kod šanka, pa je tako ponovo razgovarao sa Sofijom Janićijević o njihovom odnosu, što možete pogledati OVDE.

- Nikad neće biti isto - rekla je Sofija.

- Daj vreme, daj vreme, ti znaš da ja samo tebe gledam, ali daj da vidimo vreme, da vidim ko si ti stvarno - rekao je Terza.

- Meni to znači, znači mi - rekla je Sofija.

- Šta ti znači?! Isti đavo. Ne može moj mozak neke stvari - rekao je Terza.

- Da raskinemo za pet dana, pet meseci, pet godina, 55 godina... - rekla je Sofija.

- Ne zanimaju me te stvari, hoću istinu da vidim - rekao je Terza.

- Ne Terza, ja sam ti ovo danas isto rekla - rekla je Sofija.

- Moraš da shvatiš da ti ne verujem, ne želim da te opet vređam, da ti je*em majku... - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić