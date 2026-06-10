Nakon ture ucena dokazala da je u pravu! Maja posle razgovora sa Asminom i njegovih ultimatuma pokazala da je ipak PO NJEGOVOM (VIDEO)

Šok za šokom!

Maja Marinković i Asmin Durdžić otišli su sa žurke, te su tako seli u pušionicu gde su imali veoma temeljan razgovor o njihovom odnosu.

Iako je u više navrata ponovio da će ukoliko ode sa svojim ocem Radomirom Marinkovićem Takijem posle superfinalne večeri moći ujedno da zaboravi na njega, a ona sve vreme pokušavala da ga ubedi da nije sve po njegovom, to pak, nije dokazala.

Njih dvoje su, naime, otišli u spavaću sobu i tom prilikom su seli da jedu, a iako je Maja više puta ponovila da bi volela da se vrati na žurku da sluša i Dj Denny-ja, on je rešio da legnu da spavaju, što je ona poslušala, pa su tako stavili maske za oči i legli u krevet.

Autor: pink.rs