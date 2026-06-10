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Ponovo joj dokazao da je ne voli! Mina zamerila Viktoru odnos sa Sofijom, on je OTERAO OD SEBE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obezbeđenje u pripravnosti!

Mina Vrbaški nakon svađe sa Terzom prišla je Viktoru Gagiću, te je ponovo ušla u svađu sa njim.

- Da tebi sipa neko piće u usta?! Rekli su mi da ti Sofija sipa piće u usta, rekli su mi u kazinu njih više, a ja ti donosim gaće koje sam ti oprala - rekla je Mina.

- Ko ti je to rekao?! Ti nemaš to da voliš - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi su napunili mozak drugi ljudi, meni nisu, ja tebe volim najviše na svetu - rekla je Mina.

- Ti skakala za mene?! Pu*i mi ku*ac što si skakala za mene. Je l' si htela reakciju za mene, ti si ćutala kao pi*ketina koja nikada nije bila uz mene - rekao je Viktor.

- To nije tačno, nisam bila ni na čijoj strani - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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