Nije joj prećutao! Dača shvatio da je Aneli sve zakuvala, pa je napao: Nikada ti više ništa neću reći (VIDEO)

Ori se izolacija!

U izolaciju je kod uplakane Aneli Ahmić, koja je pričala sa Filipom Đukićem, upao Dača Virijević koji je napao Aneli što je prenela da je Sofija Janićijević sipala Đukiću piće u usta, a on joj je to rekao u poverenju.

- Nikada više ti ništa neću reći, znala si da će Uroš da prenese, pa si mi sada napravila problem - urlao je Dača.

- Ja nisam to rekla - plakala je Aneli.

- Ja sam to rekla - rekla je Kačavenda.

- Ne možeš ti da kažeš kada ti nisi bila tu! Ako sam joj rekao da ne kaže, onda ne treba da kaže - urlao je Dača.

- Ona se meni sveti i radi mi sve namerno, govorila mi je ispod pokrivača šta će da radi sa Viktorom...To ima veze sa klipom na kom je rekla: "Šta će njemu ženturača sa detetom?", a ja sam je jedina ovde branila od svih i on meni nema šta nije izgovorio, zbog nje, za majku, a nisam mu ja to rekla niti bih mu rekla - plakala je Aneli.



Autor: Nikola Žugić