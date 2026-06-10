AKTUELNO

Zadruga

Nije joj prećutao! Dača shvatio da je Aneli sve zakuvala, pa je napao: Nikada ti više ništa neću reći (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ori se izolacija!

U izolaciju je kod uplakane Aneli Ahmić, koja je pričala sa Filipom Đukićem, upao Dača Virijević koji je napao Aneli što je prenela da je Sofija Janićijević sipala Đukiću piće u usta, a on joj je to rekao u poverenju.

- Nikada više ti ništa neću reći, znala si da će Uroš da prenese, pa si mi sada napravila problem - urlao je Dača.

- Ja nisam to rekla - plakala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam to rekla - rekla je Kačavenda.

- Ne možeš ti da kažeš kada ti nisi bila tu! Ako sam joj rekao da ne kaže, onda ne treba da kaže - urlao je Dača.

- Ona se meni sveti i radi mi sve namerno, govorila mi je ispod pokrivača šta će da radi sa Viktorom...To ima veze sa klipom na kom je rekla: "Šta će njemu ženturača sa detetom?", a ja sam je jedina ovde branila od svih i on meni nema šta nije izgovorio, zbog nje, za majku, a nisam mu ja to rekla niti bih mu rekla - plakala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PALO SUOČAVANJE! Munjez sasuo Dači sve u lice, Virijević stao na Stefaninu stranu, pa priznao: Ja je prvi peckam, NEĆU VIŠE AKO SAM JA PROBLEM (VIDEO)

Domaći

Aneli odao osmeh da joj je drago zbog TRZAVICA kod Asmina i Stanije, Ena je urnisala UVREDAMA: Ti ne znaš da se jaja ne prže u tignju, nego u tiganju

Domaći

ŽESTOKO SUOČAVANJE! Aneli rešila da ne ćuti Lepom Mići, on je urnisao uvredama, Ahmićeva ga potkačila: Alibaba ti je objasnio! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da veruje! Aneli divlja i urla na Janjuša jer je učesnici optužuju da je dodirivala stopalima Đukićevu intimu (VIDEO)

Domaći

KUKA I KLEČI U ĆOŠKU! Aneli u suzama iznosi šta joj sve smeta, NJENOM HAOSU NEMA KRAJA: Videla sam mami u očima da je... (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Aneli je ipak trudna!? Luka obelodanio sve o njenim simptomima, pa je odjavio za sva vremena! (VIDEO)