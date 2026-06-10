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KVARNA JE, ŽELI DA NANOSI ZLO LJUDIMA: Aneli nazvala Sofiju spletkarom, roni suze zbog uverenja da je pokušava da unese NEMIR u njen odos sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Očajna!

Aneli Ahmić ispričala je robortu Toši svoju stranu priče i kako je došlo do svađe sa Borislavom Terzićem Terzom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, nemoj da plačeš. Kako si mi lepa - rekao je Toša.

- Nemoj da me zezaš - kazala je Aneli.

- Zagrli me ako želiš - dodao je Toša.

- Osetljiva sam jako ovih dana. Ušla sam u sobu, otišla sam da se presvučem. Dača je prišao i rekao mi je šta se dešava, ali da nikome to ne kažem. Otišla sam u Pab, jer mi je rekao da je Sofija sipala u usta piće Filipu. Filip i ja smo nekad tako radili jedno drugom, ja sam sedela i plakala zbog toga - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, to je bio flert - kazao je Dača.

- Kačavenda me je pitala da li bih rekla to Terzi, a ja sam rekla da nisam. Kada je Uroš ušao u Pab, rekao mi je da me zove Terza. Ja sam izašla iz Paba, a on mi je rekao ''ku?vo, neće te Filip je*ati''. Ja sam ostala zatečena da mi to govori, a Sofija je sve započela. Onda je došlo do haosa između Terze i mene. Ja sam bila u šoku da mene psuje, a nije me ništa ni pitao. Nakon toga sam plakala u Pabu, tada je došao i govorio je da sam ku*va i spe*muša. Nema šta mi nije govorio. Sve mi je izvređalo. Najviše me je zabolelo to jer sam je jedina branila kada su je svi optuživali zbog Daneta, posvađala sam se sa Kačavendom zbog nje. Kvarna je jako, voli da nanosi zlo ljudima. Na ovakav način da mi vrati s Filipom. Ja sam se u Filipa zaljubila, nisam očekivala da mi ovako nešto uradi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se ona pravdala da ništa loše nije uradila - dodao je Toša.

- Ona je spletkara - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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