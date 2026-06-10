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Danetova kila mu više ne smeta! Sofija uspela u svojim iznudama, palo pomirenje nje i Terze (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Priznao da su u vezi!

Borislav Terzić Terza stajao je ispod trema sa Sofijom Janićijević, pa je tako seo pored nje i tom prilikom su se pomirili.

- Video sam šta ti rade, ne dam - rekao je Terza.

- Pa Terza šta ne daš na mene ako nismo zajedno - rekla je Sofija.

- Pa to nema veze s tim da li smo mi zajedno ili ne, ti si pored mene i to je kraj - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza, moraš da kažeš da smo zajedno...Zbog mene, moje porodice, zbog mene - rekla je Sofija.

- Dobro, eto, zajedno smo - rekao je Terza.

- Ti znaš da si proveo više vremena sa mnom nego sa majkom svog deteta...Ja znam u pogledu kada si gledan, kakda si žedan, ti si sa mnom - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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