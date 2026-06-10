Haos!
Maja Marinković pokušala je da probudi svog dečka Asmina Durdžića, ali on je uporno odbijao, zbog čega je odmah krenula svađa.
- Šta ćeš da polomiš, šta si krenuo tako od ranog jutra - pitala je Maja.
- Sjaši mi s glave. Bitnije da te otac leči, a ne da hoda po TikToku i po kafanama - rekao je on.
- Rekla sam ti da idemo da se sunčamo - rekla je Marinkovićeva.
- Ti si rekla nećemo ići u emisiju, hoćemo ići ćemo u svaku emisiju. Ti sama sebi prirediš blam. Šta sebi priredi u životu, j*bo mater svoju - vikao je Asmin.
- Ko te j*be, šest meseci si me proganjao, žrtve velike Maje Marinković. Došli u rijaliti pa se zalepili za Maju, što se nisi zalepio za druge - navela je Maja.
- Trebalo je da se zalepim za Babejićku, bolje bih prošao u životu - rekao je Asmin.
Autor: R.L.