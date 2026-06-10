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Neka te Taki leči, bolje nego što ide po kafanama! Asmin i Maja napravili dramu otkad su oči otvorili: Bolje da sam se zalepio za Babejićku nego za tebe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Maja Marinković pokušala je da probudi svog dečka Asmina Durdžića, ali on je uporno odbijao, zbog čega je odmah krenula svađa.

- Šta ćeš da polomiš, šta si krenuo tako od ranog jutra - pitala je Maja.

- Sjaši mi s glave. Bitnije da te otac leči, a ne da hoda po TikToku i po kafanama - rekao je on.

- Rekla sam ti da idemo da se sunčamo - rekla je Marinkovićeva.

- Ti si rekla nećemo ići u emisiju, hoćemo ići ćemo u svaku emisiju. Ti sama sebi prirediš blam. Šta sebi priredi u životu, j*bo mater svoju - vikao je Asmin.

- Ko te j*be, šest meseci si me proganjao, žrtve velike Maje Marinković. Došli u rijaliti pa se zalepili za Maju, što se nisi zalepio za druge - navela je Maja.

- Trebalo je da se zalepim za Babejićku, bolje bih prošao u životu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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