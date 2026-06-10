Neka te Taki leči, bolje nego što ide po kafanama! Asmin i Maja napravili dramu otkad su oči otvorili: Bolje da sam se zalepio za Babejićku nego za tebe! (VIDEO)

Haos!

Maja Marinković pokušala je da probudi svog dečka Asmina Durdžića, ali on je uporno odbijao, zbog čega je odmah krenula svađa.

- Šta ćeš da polomiš, šta si krenuo tako od ranog jutra - pitala je Maja.

- Sjaši mi s glave. Bitnije da te otac leči, a ne da hoda po TikToku i po kafanama - rekao je on.

- Rekla sam ti da idemo da se sunčamo - rekla je Marinkovićeva.

- Ti si rekla nećemo ići u emisiju, hoćemo ići ćemo u svaku emisiju. Ti sama sebi prirediš blam. Šta sebi priredi u životu, j*bo mater svoju - vikao je Asmin.

- Ko te j*be, šest meseci si me proganjao, žrtve velike Maje Marinković. Došli u rijaliti pa se zalepili za Maju, što se nisi zalepio za druge - navela je Maja.

- Trebalo je da se zalepim za Babejićku, bolje bih prošao u životu - rekao je Asmin.

Autor: R.L.