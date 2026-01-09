Bolje u ludnicu, nego da se obesim: Monstruoznosti Miljane Kulić prema Janjušu ne staju, učesnici zgroženi (VIDEO)

Haos na sve strane!

Miljana Kulić skočila je na Marka Janjuševića Janjuša, te je tako iznela monstruozne uvrede na njegov račun, a učesnici su ostali šokirani.

- Hoće da me pošalju u ludnicu, ja sam onda rekla da je bolje to nego da se obesim i da se ubijem - rekla je Miljana.

- Beži tamo budaletino, ti si mi nabacila ovu budaletinu - rekao je Janjuš.

- Milica jeste u ovoj svađi problem, jer se vidi da je Kačavenda odlepila za Janjušem. Prva stvar je to što je slagala da je Janjuš rekao za Milicu, to je Terza rekao, a Janjuš je odmah skočio i demantovao. Jeste bila priča da su imali nešto, ali je on rekao da ništa nije imao sa njom. Pre sedam ili 10 dana sam rekao da je Janjuš sledeći koga će Kačavenda da strmoglavi. Ako si zaljubljen u nekoga i ako kažeš da imaš neke simpatije, nećeš koristiti osobu da je guraš u problem, nego ćeš gledati to da izbegneš. Evo sada vidimo da to radi i sa osobom koja je zaljubljena - rekao je Bebica.

- Ja sam rekla da imam 50 godina, da ne može niko da me zaj*bava, ali je ta priča za Anu Ćurčić ušla ovde u kuću - rekla je Kačavenda.

- Ona je sada rekla da dogovor postoji da Janjuš nju kanali i da je ponižava ovde - rekao je Macanović.

- Našao jedan Janjuš da me ponižava?! Samo zato što realno komentarišem njega i Kačavendu i taj odnos. On se igra sa ovom ženom, ona se zaljubila, sprda se, gestikulacijama. Kada god je tema na novinarima, on i ona, on uhće, dahće, pravi one face i grimase - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić