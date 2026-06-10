Preko tebe NEĆE VODITI RATOVE! Vratio se Terza, zaštitnik i čuvar Sofijinog LIKA I DELA, plan mu je da REŠETA sve redom! (VIDEO)

Ponovo mu je bliska srcu.

Bora Terzić Terza i Sofija Janićijević sedeli su jutros ispred Bele kuće i prepričavali događaje sa žurke, a Terza je obećao da se vratio u svoj 'mod' i da će ponovo braniti Sofijin lik i delo.

- Ja se nameštam, a ti kažeš: "Nećeš da igraš", uhvatiš me za ruku i tu kreće haos - rekla je Sofija.

- Zato što ova krenula da napušava, zato što igraš s njim - rekao je Terza.

- Ja nisam igrala s njim (Viktorom), ja bila kod fotelje - rekla je Sofija.

- Preko tebe da vode ratove, hoće k*rac. G*vna smrdljiva, da ih ja komentarišem, da ih vređam, ko konje - rekao je Terza.

Autor: R.L.