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Nije napao Sofiju i Filipa, nego Aneli i Kačavendu! Dača i Teodora raščivijali Terzine postupke sa žurke, nije mu ovo trebalo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Složili se oko ove stvari.

Dača Virijević i Teodora Delić pravili su jutros retrospektivu sinoćne žurke, te su definitivno utvrdili da Terzi nije trebala drama od noćas.

- Krenula je da plače, kao eto šta on meni radi - rekao je Dača za Aneli.

- Je l' ona s njim - bila je šokirana Teodora.

- Pa dobro sviđa joj se - rekao je Dača.

- Šta će onda napolju da mu radi? Njemu se isplati da bude s njom u vezi - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terzi nije trebalo ono - dodao je Virijević.

- Da ne bi napao Sofiju i Filipa, on je napao Aneli i Kačavendu, samo zato što ne može Kačavendu očima da gleda - rekla je ona.

- Uhvatili bi se za najmanju sitnicu, jer su jedva čekali da se posvađaju. On je Kačavendu napao samo zato što mu je Milena rekla šta je Sofija uradila Filipu. Sofija opisuje: Evo dala sam mu piće, on je pio, vratio mi čašu. Ja kažem dala si mu iz svoje ruke. Viktor daje Minino piće Terzi, vidiš da su oni svi bolesni. Terza mi nije verovao - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ne on je posle rekao: "Pa dobro, šta i ako mu je dala" - rekla je Teodora.

Autor: R.L.

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