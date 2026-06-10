BLAM! Toša uhvatio Aneli i Đukića u krevetu, oni poskakali kad je ROBOT UPAO U IZOLACIJU! (VIDEO)

Ovome se nisu nadali.

Robot Toša došao je u "Elitu 9" i doneo poklon za Aneli Ahmić, a u pitanju je kikiriki puter. Pošto je ona spavala u izolaciji sa Filipom Đukićem, Toša je krenuo sa Dačom ka izolaciji da je probudi i donese joj poklon.

- Kuc, kuc, dobro jutro, Aneli doneo sam ti nešto -

- Sad si našao da dođeš - pobunio se Filip.

- Doneo sam ti to što sam ti tražila, je l' si se smirila - pitao je Toša.

- Hvala ti puno, nisam se još smirila - rekla je Aneli.

- Tošo, Dača je hvatao Aneli za s*se i to trezan - rekao je Filip.

- Je l' ste se smuvali, jesu! Jesu! Znači deseti im je mesečnica, priznajte da ste u vezi - rekao je Dača.

Autor: R.L.