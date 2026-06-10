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NIŠTA OD SVADBE! Janjuš i Vanja Živić zaratili kao nikad do sad, puče ljubav kao balon od sapunice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Juče su se videli jedno kraj drugog do kraja života.

Tokom današnjeg dana došlo je do žestoke svađe između Janjuša i Vanje Živić. Iako su govorili da su stvoreni jedno za drugo izleda da im ne cvetaju ruže.

- Nemojte više da mi pominjete d*pe, možete svi da me poljubite u d*pe i to ako vam dozvolim, zbog vas baksuza i neće da mi zaraste - bila je besna Vanja.

- Mi smo ti krivi - rekao je Janjuš.

- Idem da se zamonašim - navela je Vanja.

- Za mene si zatvorena odavno - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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