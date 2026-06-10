NIŠTA OD SVADBE! Janjuš i Vanja Živić zaratili kao nikad do sad, puče ljubav kao balon od sapunice! (VIDEO)

Juče su se videli jedno kraj drugog do kraja života.
Tokom današnjeg dana došlo je do žestoke svađe između Janjuša i Vanje Živić. Iako su govorili da su stvoreni jedno za drugo izleda da im ne cvetaju ruže.
- Nemojte više da mi pominjete d*pe, možete svi da me poljubite u d*pe i to ako vam dozvolim, zbog vas baksuza i neće da mi zaraste - bila je besna Vanja.
- Mi smo ti krivi - rekao je Janjuš.
- Idem da se zamonašim - navela je Vanja.
- Za mene si zatvorena odavno - rekao je Janjuš.
Autor: R.L.