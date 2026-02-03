PUČE PRIJATELJSTVO KAO BALON OD SAPUNICE! Terza rastavio drugarice Kačavendu i Sofiju, Milena PRESEKLA! (VIDEO)

Gotovo, kraj!

Milena Kačavenda i Sofija Janićijević pokušale su da izglade jutros svoje probleme. Naime, Kačavenda je žestoko zamerila Sofijinom dečku Bori Terziću što je rekao da se više ne druži sa njom.

- Vama nije prvi put, malo se svađate, malo mirite - rekla je Sofija.

- Nema druženja i to je to - rekla je Kačavenda.

- Ne odlučuje on nego ja. Ti i ja ne pričamo za stolom šta imamo nego uvek ovako - rekla je Sofija.

- Skočio je da kaže - navela je Milena.

- Nebitan je on - pravdala se Janićijevićeva.

- Nije nebitan, on je tvoj dečko koji kaže da se ti nećeš družiti sa mnom, a ti sediš i ćutiš - zaključila je Kačavenda.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.