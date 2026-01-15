AKTUELNO

Zadruga

PUČE BRUKA I PRIJATELJSTVO BRKA! Filip i Luka zauvek završili svoj odnos, Aneli i Anita uspele da upropaste njihovo drugarstvo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kraj, tačka!

"Zbog čega si napravio onoliku pompu na vezu Luke i Anita, a pokazao si da mu nisi prijatelj", glasilo je sledeće pitanje za Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije zbog veze, nego zato što je rađeno iza leđa, ali sad ne mogu da kažem ništa jer sam uradio mnogo lošu stvar - rekao je Filip.

- Jeste ta situacija bila čudna, gde Filip i Asmin sami sede, ali znam da on nije pričao loše o meni, nije on branio Asmina, već to što je Aneli radila Asminu, da veruje njegovoj priči. Naš odnos je ispao baš bezveze, obojica smo isti, on je meni zamerio rekao da ne bi nikad uradio to, ni slično, nije mi laknulo, znam da mu je mnogo teže što je ovo dozvolio - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih svog druga branio da me dave ovde. J*be svoju prijateljicu sa kojom je prijatelj godinama. Lažni prijatelji, lažna kuma, sve lažno - rekao je Mića.

- Šta si ti meni govorio za Anu kad sam ušla, ja nikad nisam bila lažna kuma, ja sam branila drugaricu ti si mi rekao: "Ko te j*be" - vikala je Kačavenda.

- Filip je rekao da će mi reći sve sa strane, stani da završim, j*bote stani - urlao je Luka i od muke skinuo patiku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Skini kačket - vikao je Lepi Mića.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zvanično došao kraj: Aneli i Luka zauvek završili zbog njegovog oca, Ena Čolić umešala prste i ubrzala proces! (VIDEO)

Zadruga

'NEMA NAZAD, ZAVRŠILI SMO ZAUVEK!' Janjuš stavio TAČKU na odnos sa Aneli, ona mu se zahvalila na svemu: Ajde sad, idi PLAČI negde i glumi ŽRTVU! (VIDE

Zadruga

Puče prijateljstvo u komade: Mateja izmarširao Enu zbog svog ega, Aneli izvukla deblji kraj (VIDEO)

Farma

Puče prijateljstvo: Conjo i Boža zaratili zbog krađe hleba, pa ozvaničili kraj svog odnosa (VIDEO)

Zadruga

Puče tikva: Luka i Terza konačno skupili herca i jedno drugom sasuli brutalnu istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

Aneli povukla neočekivan potez: Posle svega rešila da zauvek okonča njen i Lukin odnos, pa priznala: Želim da budem... (VIDEO)