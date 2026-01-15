PUČE BRUKA I PRIJATELJSTVO BRKA! Filip i Luka zauvek završili svoj odnos, Aneli i Anita uspele da upropaste njihovo drugarstvo! (VIDEO)

Kraj, tačka!

"Zbog čega si napravio onoliku pompu na vezu Luke i Anita, a pokazao si da mu nisi prijatelj", glasilo je sledeće pitanje za Filipa Đukića.

- Nije zbog veze, nego zato što je rađeno iza leđa, ali sad ne mogu da kažem ništa jer sam uradio mnogo lošu stvar - rekao je Filip.

- Jeste ta situacija bila čudna, gde Filip i Asmin sami sede, ali znam da on nije pričao loše o meni, nije on branio Asmina, već to što je Aneli radila Asminu, da veruje njegovoj priči. Naš odnos je ispao baš bezveze, obojica smo isti, on je meni zamerio rekao da ne bi nikad uradio to, ni slično, nije mi laknulo, znam da mu je mnogo teže što je ovo dozvolio - rekao je Luka.

- Ja bih svog druga branio da me dave ovde. J*be svoju prijateljicu sa kojom je prijatelj godinama. Lažni prijatelji, lažna kuma, sve lažno - rekao je Mića.

- Šta si ti meni govorio za Anu kad sam ušla, ja nikad nisam bila lažna kuma, ja sam branila drugaricu ti si mi rekao: "Ko te j*be" - vikala je Kačavenda.

- Filip je rekao da će mi reći sve sa strane, stani da završim, j*bote stani - urlao je Luka i od muke skinuo patiku.

- Skini kačket - vikao je Lepi Mića.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

