Nije Aneli za tebe ŽENTURAČA, ti je ne gotiviš! Dača rešio da raskrinka Sofiju i dokaže da ne može da podnese Ahmićku! (VIDEO)

Dobro mu ide.
Dača Virijević rešio je da stvari istera na čistac, pa je pokušao da dokaže da Sofija Janićijević ne može očima da gleda Aneli Ahmić.
- Što on sinoć nije napao Filipa? Nego Aneli, daj molim te Sofija... Dobro, to možeš nekom drugom. Ali ti si slobodna devojka, vi niste u vezi - rekao je Dača.
- Ako Terzi ne smeta, što bi smetalo nekom drugom - rekla je Sofija.
- Ako ti gotiviš Aneli, što si rekla: "Šta će mu ženturača sa detetom" - pitao je Dača.
- Ne sećam se da sam to rekla, ja to nisam rekla njemu, nego Terzi - rekla je Sofija.
- Nije ona za tebe ženturača. To je druga dimenzija, onda ne gotiviš Aneli i zameraš je zbog Terze - rekao je Dača.
- Nisam ljubomorna ni na koga - rekla je Sofija.
Autor: R.L.