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Nije Aneli za tebe ŽENTURAČA, ti je ne gotiviš! Dača rešio da raskrinka Sofiju i dokaže da ne može da podnese Ahmićku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dobro mu ide.

Dača Virijević rešio je da stvari istera na čistac, pa je pokušao da dokaže da Sofija Janićijević ne može očima da gleda Aneli Ahmić.

- Što on sinoć nije napao Filipa? Nego Aneli, daj molim te Sofija... Dobro, to možeš nekom drugom. Ali ti si slobodna devojka, vi niste u vezi - rekao je Dača.

- Ako Terzi ne smeta, što bi smetalo nekom drugom - rekla je Sofija.

- Ako ti gotiviš Aneli, što si rekla: "Šta će mu ženturača sa detetom" - pitao je Dača.

- Ne sećam se da sam to rekla, ja to nisam rekla njemu, nego Terzi - rekla je Sofija.

- Nije ona za tebe ženturača. To je druga dimenzija, onda ne gotiviš Aneli i zameraš je zbog Terze - rekao je Dača.

- Nisam ljubomorna ni na koga - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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