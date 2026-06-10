Jutros u pet je Filip igrao sa Dušicom! Dača došao da probudi zaljubljeni par, pa odmah Aneli ubacio crva sumnje! (VIDEO)

Biće zanimljivo.

Dača Virijević odlučio je da je vreme da razbudi golupčiće Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Hajde ustajte, treba radio da vodiš, sad će radio, ustajte, sinoć ste napravili haos - vikao je Virijević.

- Ja sam poštena u ovom odnosu - navela je Aneli.

- On je igrao jutros u pet ujutru sa Dušicom - naveo je Dača.

- Posvađali se veliki prijatelji zbog vas, Terza i Kačavenda, Terza i Aneli - rekao je Dača.

- Sad ćeš Filipe da pričaš - rekla je Aneli.

- Loži te klinac od 20 godina - rekao je Filip.

Autor: R.L.