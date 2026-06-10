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Jutros u pet je Filip igrao sa Dušicom! Dača došao da probudi zaljubljeni par, pa odmah Aneli ubacio crva sumnje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće zanimljivo.

Dača Virijević odlučio je da je vreme da razbudi golupčiće Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Hajde ustajte, treba radio da vodiš, sad će radio, ustajte, sinoć ste napravili haos - vikao je Virijević.

- Ja sam poštena u ovom odnosu - navela je Aneli.

- On je igrao jutros u pet ujutru sa Dušicom - naveo je Dača.

- Posvađali se veliki prijatelji zbog vas, Terza i Kačavenda, Terza i Aneli - rekao je Dača.

- Sad ćeš Filipe da pričaš - rekla je Aneli.

- Loži te klinac od 20 godina - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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