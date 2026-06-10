Kad izađemo napolje, svako ide svojoj kući, moji nikad neće podržati našu vezu! Terza skinuo rukavice, biće sa Sofijom samo dok je u 'Eliti'! (VIDEO)

Direktno i konkretno.

Bora Terzić Terza pričao je sa Drvetom mudrosti o svim dešavanjima koja su sinoć potresla Belu kuću.

- Spremem čorbicu da se oporavimo. Bilo je turbulentno sinoć, gaze i žele da ukanale Sofiju. Posvađao sam se sa Kačavendom i sa Aneli. Aneli je izljubomorisala jer je Mina velika drugarica sipala piće Sofiji, a Sofija je dala Filipu da proba. Napravili kako se ona muva sa Filipom, Dača je to odmah preneo Aneli. A ona kad je igrala sa mnom prisno, to nije bio problem, a sad je problem. Druga stvar, sa Kačavendom sam se posvađao, njih dve su posvađane, a Sofija je držu u šaci. Svaki dan Kačavenda pljuje Asmina, Sofiju, Vanju, Janjuša, puni mi glavu da se slonim od Sofije, a sinoć je došla kao da mi ljubomoriše zbog Filipa. Došla je ispred paba gde je Viktor, puko sam ne mogu da je slušam više. Čim sam sa Sofijom, oni se povlače, a kad nisam oni je odmah napadaju

- Da li si siguran da su preuveličali i da je sve bez razloga - pitalo je Drvo.

- Jesu, nije prvi put da Sofija da piće Filipu da proba, i meni je dala. Ja vidim neke stvari, nisam glup. A oni pošto su s njom u sukobu pokušavaju da spletkare, jednostavno je mrze, Dača i Kačavenda... Pa verujem svojim očima, ona je sa mnom igrala prisno, a Sofija joj nije zamerila, a ona sinoć pravi scene.

- Ja se nadam da Dane neće svraćati ovih dana - našalilo se Drvo.

- Što se mene tiče, može i Dane da uđe, bilo bi zanimljivo. A što se tiče mene i Sofije, malo smo pričali, ona potencira na vezi, ali nema potrebe da kažemo da smo u vezi, dovoljno je što provodim vreme s njom ne radim ništa sa strane, treba malo da razmislimo pa da vidimo napolju i sa roditeljima šta se dešava. Možemo da budemo u ovakvom odnosu, da se grlimo i ljubimo, nećemo sigurno imati s*ksualne odnose.

- Vidiš li ti budućnost pored Sofije?

- Ne znam da li ima budućnosti što se nas tiče, jednostavno stvari koje je sebi dozvolila nisu društveno prihvatljive, to što se desilo sa Danetom, ja ne znam kako bih, da li bi moji roditelji to ikad podržali da kažu: "Šta će ti ta koja je mogla to da radi sa čovekom od 70 godina i da ga muze", ali zatvoren prostor, emocije postoje, draže mi je kad sam sa njom u ovakvom odnosu, nego da se vređamo ili uopšte da ne komuniciramo, a kad izađemo napolje svako svojoj kući.

On je potom prokomentarisao i odnos Aneli i Filipa.

- Slažem se sa Boginjom da će Aneli sad da pravi priče za Filipa, to je klasično teranje inata i rijalitija, počela je da okreće priču i da svaljuje sve na njega. On zna da bi napolju imao problema sa Asminom zbog tog deteta isto kao i Luka. Između njih je samo s*ksualna privlačnost - rekao je Terza.

Autor: R.L.