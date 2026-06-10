Zakopala ratne sekire: Stanija živi za dan kad će ceo svet zaboraviti da je bila sa Asminom Durdžićem! (VIDEO)

Povukla se!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Stanija Dobrojević došla je da prokomentariše sukob Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ja njih ne doživljavam. Mene njihova veza, svađe, mirenja ne zanima. Izbili su u prvi plan, prva su tema i zanimljivo mi je da sam u fioci. Oni su u prvom planu zbog onoga što izgovaraju i meni je zanimljivo. Rekli su da sam došla da se perem od toga da sam ljubavnica i nosiću to do kraja života zabole me. Volela bih da se operem od povezivanja sa Asminom, tako da mi njihova veza odgovara, kao i svađe i što su izbili u prvi plan. Ovom nova priča meni ide u prilog jer želim da me niko ništa ne pita za Asmina kad izađem odavde. Što se mene tiče sve smo rešili. Precrtan je bio i pre mog ulaska, ali sam dobila poziv koji se ne odbija. Kad on mene priziva reagujem, ali me više ne dira i mir je - govorila je Stanija.

Autor: A. Nikolić